Diputados aceptó la renuncia de Beltrán, que dejará su banca este jueves

La Cámara de Diputados de San Luis aceptó este miércoles la renuncia de Joaquín Beltrán, quien dejará su banca a partir de este jueves 26 de noviembre. La decisión obtuvo 41 votos a favor y ninguno en contra.

El legislador del departamento Pedernera había presentado el martes una nota para que su dimisión se hiciera efectiva el 10 de diciembre. Sin embargo, este miércoles elevó otro documento para adelantar la fecha de su salida.

La renuncia se produjo después de que el Ministerio Público Fiscal insistiera con el pedido de desafuero de Beltrán, en el marco de la causa conocida como Molino Fénix, en la que está imputado.

Publicidad

Al fundamentar la nueva solicitud, el fiscal José Olguín señaló que la investigación penal preparatoria concluyó respecto del legislador y que se reunieron «elementos de convicción suficientes para respaldar la acusación formal».

Encuesta Abierta ¿Estás a favor de que se venda la Casa de San Luis en Buenos Aires? Elegí una opción Va primero Tu voto 32,8% A Favor Va primero Tu voto 62,2% En contra Va primero Tu voto 5,0% Me da igual ¿Desde dónde votás? (opcional) Prefiero no decir Ciudad de San Luis Villa Mercedes Interior de la provincia Fuera de San Luis Votar Al votar guardamos una marca en tu navegador para que el voto no se repita. 119 votos

El Ministerio Público Fiscal explicó que puede investigar a un legislador sin afectar su inmunidad funcional, pero necesita que la Cámara autorice el levantamiento de sus fueros para avanzar con la audiencia de control de acusación, el eventual juicio oral y la discusión de medidas que restrinjan su libertad.

Los delitos que se investigan

Beltrán está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría cometido fraude en perjuicio de la administración pública. También se le atribuyen delitos vinculados con la sustracción, el ocultamiento, la destrucción o la inutilización de registros y elementos de prueba.

En la causa, caratulada «Asociación ilícita, defraudación a la Administración Pública y/o delitos contra la Administración Pública» (PEX 393939/24), también están imputados Anabela Lucero, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y Christian Becher.