Diputados aceptó la renuncia de Beltrán, que dejará su banca este jueves
La Cámara de Diputados de San Luis aceptó este miércoles la renuncia de Joaquín Beltrán, quien dejará su banca a partir de este jueves 26 de noviembre. La decisión obtuvo 41 votos a favor y ninguno en contra.
El legislador del departamento Pedernera había presentado el martes una nota para que su dimisión se hiciera efectiva el 10 de diciembre. Sin embargo, este miércoles elevó otro documento para adelantar la fecha de su salida.
La renuncia se produjo después de que el Ministerio Público Fiscal insistiera con el pedido de desafuero de Beltrán, en el marco de la causa conocida como Molino Fénix, en la que está imputado.
Al fundamentar la nueva solicitud, el fiscal José Olguín señaló que la investigación penal preparatoria concluyó respecto del legislador y que se reunieron «elementos de convicción suficientes para respaldar la acusación formal».
El Ministerio Público Fiscal explicó que puede investigar a un legislador sin afectar su inmunidad funcional, pero necesita que la Cámara autorice el levantamiento de sus fueros para avanzar con la audiencia de control de acusación, el eventual juicio oral y la discusión de medidas que restrinjan su libertad.
Los delitos que se investigan
Beltrán está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría cometido fraude en perjuicio de la administración pública. También se le atribuyen delitos vinculados con la sustracción, el ocultamiento, la destrucción o la inutilización de registros y elementos de prueba.
En la causa, caratulada «Asociación ilícita, defraudación a la Administración Pública y/o delitos contra la Administración Pública» (PEX 393939/24), también están imputados Anabela Lucero, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y Christian Becher.