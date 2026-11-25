La Municipalidad de San Luis puso en marcha una Escuela de Manejo de Motos, con cursos gratuitos para mayores de edad que quieran aprender a conducir. La primera etapa tendrá 40 alumnos, comenzará el lunes 30 de noviembre y contará con tres motocicletas y elementos de protección provistos por el Municipio.

El intendente Gastón Hissa encabezó este miércoles la presentación en el Centro Cultural José La Vía. La iniciativa toma como antecedente la Escuela Municipal de Manejo de Autos, que ya registra más de 6.700 egresados.

La capacitación estará destinada a personas mayores de edad que sepan andar en bicicleta, una condición vinculada con la necesidad de contar con nociones básicas de equilibrio. El curso durará dos semanas e incluirá dos clases teóricas y una instancia de evaluación.

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Hissa explicó que la propuesta busca incorporar formación vial además de los controles y las sanciones. También aclaró que completar el curso no habilita automáticamente para obtener la licencia de conducir: los participantes deberán cumplir luego con las evaluaciones y los requisitos correspondientes.

Tres motos y elementos de protección

Para las prácticas, el Municipio adquirió dos motos de 110 cc y una de 150 cc, elegidas a partir de un relevamiento de los modelos más utilizados en la ciudad. Los alumnos no tendrán que contar con una motocicleta propia.

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También recibirán un kit de protección con casco, rodilleras, coderas y guantes de distintos talles. La Agencia Nacional de Seguridad Vial participó en la formación de los instructores, con capacitaciones virtuales y presenciales sobre conducción segura y defensiva.

La primera etapa funcionará con 40 participantes durante tres meses. Después, la Municipalidad evaluará la posibilidad de ampliar los cupos. Hissa informó que el 75% de los inscriptos iniciales son mujeres.

La experiencia de los primeros alumnos

Agostina Calderón, una de las primeras participantes, contó que llegó al curso sin conocimientos de conducción y valoró el acompañamiento de los instructores durante las prácticas. “En ningún momento nos dejaron solas, siempre iban al lado nuestro guiándonos, dándonos consejos”, relató.

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Maximiliano Guerra, uno de los capacitadores, sostuvo que el objetivo de la formación excede el aprendizaje de la conducción y el acceso a la licencia. “La intención más grande del Municipio es salvar la vida de esa persona y también la de la familia”, afirmó.