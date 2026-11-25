Se rompió una represa y el agua llegó a viviendas de Balde
La rotura de una represa ubicada en una estancia cercana provocó el avance del agua sobre la localidad de Balde y activó un operativo de emergencia para asistir a los vecinos y prevenir mayores consecuencias.
En un primer reporte, la Policía informó que el ingreso de agua había afectado a dos viviendas cercanas a la represa. También indicó que se habían desplegado tareas preventivas para resguardar a las familias.
En una actualización posterior, la fuerza de seguridad advirtió que el caudal continuaba avanzando y llegaba con mayor intensidad a otro sector de la localidad. Ante ese escenario, se activó el sistema de emergencia y se movilizaron recursos para atender la situación.
Los equipos trabajan en el lugar y mantienen el monitoreo del avance del agua. Hasta el momento, no se informó cuántas personas fueron afectadas ni si fue necesario evacuar viviendas.