Se rompió una represa y el agua llegó a viviendas de Balde

La rotura de una represa ubicada en una estancia cercana provocó el avance del agua sobre la localidad de Balde y activó un operativo de emergencia para asistir a los vecinos y prevenir mayores consecuencias.

En un primer reporte, la Policía informó que el ingreso de agua había afectado a dos viviendas cercanas a la represa. También indicó que se habían desplegado tareas preventivas para resguardar a las familias.

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En una actualización posterior, la fuerza de seguridad advirtió que el caudal continuaba avanzando y llegaba con mayor intensidad a otro sector de la localidad. Ante ese escenario, se activó el sistema de emergencia y se movilizaron recursos para atender la situación.

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Los equipos trabajan en el lugar y mantienen el monitoreo del avance del agua. Hasta el momento, no se informó cuántas personas fueron afectadas ni si fue necesario evacuar viviendas.