Una cantante de La Punta ganó el Pre-Cosquín y clasificó a la instancia nacional

La cantante Juliana da Silva, oriunda de La Punta, ganó el rubro Solista Vocal de la sede San Luis del Pre-Cosquín y consiguió su lugar en la instancia nacional del certamen, que se desarrolla en Cosquín, Córdoba.

La competencia tuvo lugar los días 21 y 22 de noviembre. La artista participó junto al guitarrista Bruno Cantisani y conquistó al jurado con la interpretación de la cueca “Nacida en Agua de Guerra”.

El resultado representa un paso importante en su carrera artística, ya que ahora tendrá la oportunidad de representar a la provincia en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

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“Nos preparamos con mucha dedicación, trabajando juntos para poder presentar nuestra propuesta musical de la mejor manera”, contó Juliana al recordar su participación.

Además, expresó su alegría por la clasificación y valoró el trabajo compartido con Cantisani.

“Para mí es un paso enorme en mi camino artístico y también una alegría poder representar a nuestra provincia. Es un logro que compartimos con Bruno, porque detrás de esta presentación hubo mucho trabajo y compromiso de ambos”, señaló a SanLuis24.

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Juliana da Silva y su trayectoria en el folklore

El vínculo de Juliana con la música comenzó cuando tenía apenas 5 años, edad en la que descubrió su pasión por el canto. Desde hace seis años se forma en el Taller Vocal San Luis y también estudia folklore en la Escuela de Arte San Luis.

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A lo largo de su recorrido participó en concursos, peñas, presentaciones y distintos espectáculos. También compitió en la sede San Francisco del Pre-Cosquín, donde recibió una mención especial por su actuación.

Su propuesta artística combina principalmente el folklore argentino con el canto latino. Ahora, tras conseguir la clasificación en la sede San Luis, se prepara para afrontar el desafío nacional en Cosquín.

“Estamos muy felices y con muchas expectativas por lo que viene”, concluyó la cantante.