Javier Milei extendió su agenda en Paraguay y canceló su visita a Corrientes: lo reemplazará Luis Caputo

El presidente Javier Milei canceló su visita a Corrientes, donde tenía planeado disertar en el cierre del Congreso de Economía Regional de la Fundación Club de la Libertad. El jefe de Estado extendió su viaje de este miércoles a Paraguay para reunirse el jueves con Pedro Alliana, por lo que lo reemplazará el ministro de Economía, Luis Caputo.

La Fundación Club de la Libertad confirmó la baja del mandatario en el encuentro bajo el lema “Los desafíos de la transformación económica”. Explicó que temas regionales como la Hidrovía, la energía y la seguridad en la frontera “llevó a extender la agenda originalmente prevista en la República del Paraguay”.

La entidad añadió que “esa dinámica le impedirá llegar a tiempo a Corrientes para participar del cierre del Congreso”. También aclaró que Milei envió su saludo, lamentó la ausencia y expresó su voluntad de asistir a la próxima edición del año entrante.

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Luis Caputo cerrará la jornada con una exposición sobre el presente y el futuro de la economía argentina junto a Adrián Ravier. El evento reunirá a más de 30 oradores, entre ellos Juan Carlos de Pablo, Salvador Di Stefano, Federico Dominguez, Ricardo Rojas y Nicolás Pino.

Javier Milei cumplirá una agenda oficial en Asunción con Pedro Alliana

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El Presidente partirá a Asunción este miércoles a las 21 e iniciará su agenda oficial el jueves a las 10.15. Primero hará una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde lo recibirá el canciller paraguayo Rubén Ramírez.

Luego participará en la ceremonia oficial en el Palacio de López con honores militares y reunión bilateral con Alliana. El mandatario paraguayo asumió tras la destitución de Santiago Peña, aliado regional del líder libertario.

A las 11 habrá reunión ampliada y, cerca del mediodía, hablará a la prensa el canciller Pablo Quirno con su par paraguayo. Después Milei hablará ante empresarios en el Salón Libertad y volverá al país el viernes a las 9.

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La visita ocurrirá casi dos semanas después de la llamada telefónica entre ambos presidentes del 13 de noviembre. En aquel diálogo acordaron reunirse “próximamente” para iniciar una nueva etapa en el vínculo bilateral.

Fuente: C5N