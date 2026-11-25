Reabrieron la ruta 1 entre Juan Jorba y La Punilla tras el desborde del río Nuevo

La ruta provincial 1 quedó habilitada este miércoles por la tarde entre Juan Jorba y La Punilla, luego de permanecer cortada por el desborde del río Nuevo. Vialidad Provincial completó las tareas para retirar el barro, las piedras, las ramas y otros materiales que la corriente había depositado sobre la calzada.

El sector afectado comprendía unos 900 metros. Para recuperar la circulación, los equipos trabajaron con palas cargadoras y motoniveladoras, que despejaron los restos arrastrados por el agua.

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El corte se había dispuesto el lunes 23 de noviembre, cuando la crecida atravesó la ruta en distintos puntos e impidió el paso de vehículos. La situación también obligó a desplegar un operativo policial y de bomberos para asistir a personas que habían quedado varadas. Una camioneta quedó inmovilizada en el barro y sus dos ocupantes fueron trasladados hasta La Punilla.

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Aunque el tránsito ya está habilitado para todo tipo de vehículos, Vialidad pidió circular con precaución, en especial en el sector de la estancia Chamico, ubicado a unos 17 kilómetros de Juan Jorba y a 40 kilómetros de La Punilla.