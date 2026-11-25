Reabrieron la ruta 1 entre Juan Jorba y La Punilla tras el desborde del río Nuevo
La ruta provincial 1 quedó habilitada este miércoles por la tarde entre Juan Jorba y La Punilla, luego de permanecer cortada por el desborde del río Nuevo. Vialidad Provincial completó las tareas para retirar el barro, las piedras, las ramas y otros materiales que la corriente había depositado sobre la calzada.
El sector afectado comprendía unos 900 metros. Para recuperar la circulación, los equipos trabajaron con palas cargadoras y motoniveladoras, que despejaron los restos arrastrados por el agua.
El corte se había dispuesto el lunes 23 de noviembre, cuando la crecida atravesó la ruta en distintos puntos e impidió el paso de vehículos. La situación también obligó a desplegar un operativo policial y de bomberos para asistir a personas que habían quedado varadas. Una camioneta quedó inmovilizada en el barro y sus dos ocupantes fueron trasladados hasta La Punilla.
Aunque el tránsito ya está habilitado para todo tipo de vehículos, Vialidad pidió circular con precaución, en especial en el sector de la estancia Chamico, ubicado a unos 17 kilómetros de Juan Jorba y a 40 kilómetros de La Punilla.