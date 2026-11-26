Elecciones en España 2026: qué argentinos pueden votar desde el país y hasta cuándo hay tiempo

De cara a las elecciones generales en España previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026, cerca de dos millones de personas nacidas en Latinoamérica y nacionalizadas españolas están llamadas a las urnas, un electorado que representa alrededor del 5% del censo electoral español y suma casi medio millón de votantes más que en los comicios de 2023.

De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) citados por RFI, el apoyo del electorado latinoamericano a la izquierda cayó en los últimos tres años: mientras que en 2023 dos de cada tres votantes (66%) eligieron ese espacio político, hoy la intención de voto bajó al 50%, sostenida principalmente por quienes ya habían participado en elecciones anteriores. Como contrapartida, crece el respaldo a la derecha entre los nuevos nacionalizados. Ante este cambio y el creciente peso de esta comunidad en el padrón, los especialistas advierten que los partidos deberán replantear sus estrategias de campaña.

En ese contexto, Argentina cumple un rol clave ya que representa cerca del 19% del total del padrón exterior español (2.769.645 electores en todo el mundo) y concentra más del 40% del voto de toda América Latina. Con un total de 524.852 ciudadanos habilitados —por encima de Francia (267.387) y Estados Unidos (213.007)—, el país se consolida como el distrito extranjero de mayor peso demográfico para la renovación de las Cortes Generales.

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Si bien estos sufragios no conforman una circunscripción propia, sino que se suman a la provincia española en la que cada ciudadano figura inscripto, su caudal resulta determinante en elecciones reñidas donde la disputa por los últimos escaños se define por márgenes muy estrechos.

Requisitos, plazos y pasos para votar desde Argentina

Para participar en los comicios generales españoles desde el exterior no basta con tener vínculos familiares o haber iniciado el trámite: es indispensable contar con la nacionalidad española otorgada y figurar correctamente registrado en el padrón consular.

Encuesta Abierta ¿Estás a favor de que se venda la Casa de San Luis en Buenos Aires? Elegí una opción Va primero Tu voto 32,5% A Favor Va primero Tu voto 62,5% En contra Va primero Tu voto 5,0% Me da igual ¿Desde dónde votás? (opcional) Prefiero no decir Ciudad de San Luis Villa Mercedes Interior de la provincia Fuera de San Luis Votar Al votar guardamos una marca en tu navegador para que el voto no se repita. 120 votos

Según las disposiciones oficiales para la jornada del domingo 29 de noviembre de 2026, el universo de votantes y excluidos se divide de la siguiente manera:

Residentes permanentes con doble ciudadanía (padrón CERA): pueden sufragar los ciudadanos mayores de 18 años con nacionalidad española que vivan de forma estable en Argentina, siempre que estén dados de alta en su consulado correspondiente e incluidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (cuyo cierre ordinario fue el 1 de agosto y su etapa de rectificaciones concluyó el 19 de octubre).

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Españoles de paso o en viaje temporal (modalidad ERTA): quienes tienen domicilio fijo en España pero se encuentran circunstancialmente en territorio argentino también estaban habilitados, previo registro como no residentes ante el consulado. Sin embargo, para este grupo el plazo límite de envío por correo certificado ya expiró este martes 25 de noviembre.

Quiénes no pueden votar: quedan fuera del proceso los argentinos que aún no tengan la ciudadanía española aprobada y vigente, así como aquellos que la hayan obtenido recientemente pero no completaron su empadronamiento antes del cierre oficial de listas.

Fuente: C5N