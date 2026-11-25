Eliminación en MasterChef Celebrity: el jurado tomó una decisión inesperada

NOTICIA

La competencia de MasterChef Celebrity tuvo una nueva eliminación este martes 24 de noviembre. Luciana Geuna quedó fuera del certamen luego de una gala en la que nueve participantes se enfrentaron a un desafío culinario para mantener su lugar en el programa que conduce Wanda Nara por Telefe.

La periodista llegó a la instancia decisiva junto a Julieta Poggio, pero su preparación no alcanzó el nivel esperado por el jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

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Una prueba exigente definió la eliminación

En esta oportunidad, los participantes debieron preparar un plato libre con un ingrediente obligatorio: fondo oscuro de carne. Para completar el desafío, contaron con 60 minutos y tuvieron que demostrar técnica, creatividad y precisión en sus elaboraciones.

Entre los platos que recibieron mejores devoluciones se destacaron el tomahawk grillado con papas al horno de Martín Campilongo, el goulash con paetzel de Edith Hermida y los lomos con papas fondant y salsa de echalote y pimienta de Pablo Giralt.

También consiguieron buenos comentarios Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth Vernaci.

Luciana Geuna y Julieta Poggio quedaron en la cuerda floja

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Después de evaluar las preparaciones, el jurado decidió darle una nueva oportunidad a Pablo Migliore y Grego Rossello.

De esta manera, Luciana Geuna y Julieta Poggio quedaron frente a la posibilidad de abandonar las cocinas. Finalmente, los chefs señalaron el risotto de hongos y ojo de bife de la periodista como el plato menos logrado de la noche.

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La decisión determinó la salida de Geuna de MasterChef Celebrity.

La emoción de Luciana Geuna en su despedida

Visiblemente conmovida, la periodista tuvo dificultades para expresar sus primeras palabras después de conocer el resultado.

Frente a Wanda Nara y sus compañeros, agradeció la oportunidad de participar y destacó la experiencia que significó formar parte del reality.

También valoró el acompañamiento de su familia y la contención que recibió durante su paso por el programa.

Quiénes siguen en MasterChef Celebrity

Con la eliminación de Luciana Geuna, el certamen continúa con 17 participantes que buscarán avanzar en las próximas galas.

Los famosos que siguen en competencia son Hernán Coronel, Mike Amigorena, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Martita Fort, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Martín Campilongo, Pablo Giralt y Elizabeth Vernaci.

La competencia entra así en una nueva etapa, con menos participantes y mayores exigencias para quienes buscan llegar a las instancias finales.