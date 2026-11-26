Cómo está el tránsito en las rutas y autopistas de San Luis este jueves

La circulación en las rutas y autopistas de San Luis presenta algunas restricciones preventivas este jueves, en especial sobre la Autopista de las Serranías Puntanas (ruta nacional 7). En la zona de Balde, el tránsito quedó habilitado durante la madrugada, luego de un corte por acumulación de agua sobre la calzada. En el tramo entre Villa Mercedes y Justo Daract, en tanto, se mantienen desvíos nocturnos por tareas de recuperación de luminarias.

Ruta 7: habilitaron el tránsito en Balde

A la altura del kilómetro 816, cerca del puente entre Balde y La Salina, la autopista estuvo cortada desde la 1.30 hasta las 5 de este jueves. La acumulación de agua sobre la carpeta asfáltica obligó a interrumpir el paso, que se restableció cuando disminuyó el caudal.

Personal de la Policía Caminera mantiene un balizamiento preventivo en el kilómetro 817, sobre el carril sur, en sentido Mendoza-San Luis. Ambos carriles permanecen habilitados, aunque las autoridades solicitaron circular con precaución y respetar las indicaciones del personal en el lugar.

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Desvíos nocturnos entre Villa Mercedes y Justo Daract

En otro sector de la ruta 7, durante la tarde del miércoles se había habilitado la circulación por ambos carriles. Sin embargo, al llegar la noche, la Policía restableció los cortes y desvíos por la presencia de polvo en zonas donde continúan los trabajos de recuperación de luminarias.

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La previsión oficial es habilitar nuevamente el tránsito durante las primeras horas de este jueves. Los cortes nocturnos se realizan en tres puntos:

Entre los kilómetros 675 y 670 de la Autopista de las Serranías Puntanas.

En el acceso a Villa Reynolds, a la altura de Kramer.

En el cruce de la ruta 7 con el ingreso a la ruta 148 sur.

Qué rutas están habilitadas

El parte de la Policía Caminera también indica que las rutas 8, 55 y 1 tienen libre circulación.

De todos modos, las autoridades recomiendan transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y evitar el cruce por sectores afectados por crecidas o acumulación de agua.