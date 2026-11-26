Tensión en la Unión Europea: el dinero para Ucrania divide a los 27 países

Los líderes de los 27 países de la Unión Europea se reúnen este jueves 26 y viernes 27 de noviembre en Bruselas para negociar el presupuesto comunitario del período 2028-2034 y definir nuevas alternativas de financiación para Ucrania. El encuentro, encabezado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, estará marcado por las diferencias sobre el reparto de los recursos y el alcance de la ayuda económica y militar a Kiev. Consilium+1

Un presupuesto de 1,58 billones de euros en discusión

Uno de los principales puntos de la cumbre será el próximo marco financiero plurianual, que contempla un presupuesto de aproximadamente 1,582 billones de euros para los siete años comprendidos entre 2028 y 2034.

La propuesta incluye alrededor de 740.000 millones de euros destinados al sostenimiento de la política agrícola y al desarrollo de las regiones con menores recursos. También contempla unos 140.000 millones para afrontar el pago de los préstamos contraídos durante la pandemia.

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Las negociaciones enfrentan posiciones diferentes. Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia impulsan mayores controles del gasto y buscan limitar las contribuciones nacionales. En cambio, Francia, Italia y otros países defienden la continuidad de los fondos agrícolas y de cohesión territorial.

El desafío de António Costa será acercar las posiciones y conseguir un compromiso político antes de finalizar el año. Reuters+1

Ucrania, otro foco de tensión entre los países europeos

La financiación de Ucrania ocupa un lugar central en las conversaciones, especialmente por las necesidades económicas y militares que deberá afrontar el país durante 2027.

La Comisión Europea presentó una propuesta de hasta 45.000 millones de euros en asistencia adicional para el próximo año. El objetivo es contribuir a cubrir parte del déficit financiero ucraniano, estimado en unos 70.000 millones de euros.

Además, el presupuesto comunitario para 2028-2034 contempla hasta 100.000 millones de euros destinados a Ucrania, principalmente para defensa y respaldo económico.

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Sin embargo, varios gobiernos consideran insuficientes esos recursos y mantienen diferencias sobre cómo distribuir los compromisos financieros entre los integrantes del bloque.

Las diferencias por el préstamo a Kiev

Uno de los debates más complejos gira en torno a la posibilidad de que los 27 países participen en un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para Ucrania.

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Hungría, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria expresaron objeciones a determinadas modalidades de asistencia, mientras otros gobiernos consideran que la participación conjunta resulta necesaria para sostener el respaldo europeo.

La discusión también contempla la posibilidad de vincular el repago del préstamo con futuras reparaciones de guerra que Rusia debería afrontar. Reuters+2

António Costa busca un acuerdo antes de diciembre

El presidente del Consejo Europeo presentó el 21 de noviembre una propuesta revisada para acercar posiciones entre los Estados miembros.

El planteo busca equilibrar las inversiones en competitividad, seguridad y defensa con las políticas agrícolas y de cohesión que históricamente recibieron financiación comunitaria.

También incorpora alternativas para generar nuevos ingresos propios mediante recursos vinculados a los servicios digitales, los residuos electrónicos, el tabaco y los mecanismos de regulación de emisiones contaminantes.

La intención es alcanzar un entendimiento político durante diciembre, cuando los líderes volverán a reunirse los días 17 y 18. La aprobación definitiva del presupuesto requiere unanimidad de los Estados miembros y el consentimiento del Parlamento Europeo. Consilium+2

Una negociación que marcará el futuro financiero de Europa

La cumbre de Bruselas expone las diferencias que atraviesan a la Unión Europea sobre sus prioridades económicas, la distribución de los recursos y el compromiso con Ucrania frente a la continuidad de la guerra con Rusia.

El resultado de las conversaciones será determinante para establecer las bases financieras del bloque durante los próximos siete años y definir hasta dónde llegará el respaldo europeo a Kiev.