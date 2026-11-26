El desborde de una represa afectó a 17 viviendas en la localidad de Balde
El desborde de una represa perteneciente a una estancia privada afectó a 17 viviendas de Balde y movilizó a equipos de emergencia, bomberos y personal de distintas áreas del Gobierno provincial. El agua ingresó a las casas de un sector de la localidad y obligó a organizar un operativo para asistir a las familias.
Los primeros reportes de los vecinos llegaron alrededor de las 18 del miércoles. A partir de ese momento se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con la participación de brigadistas del Ministerio de Seguridad, bomberos de la zona, técnicos de San Luis Agua y personal del Ministerio de Desarrollo Humano.
El Gobierno informó que no hay personas en riesgo de vida. Los equipos de asistencia trabajan con las familias afectadas y entregan elementos de primera necesidad, como agua, alimentos, kits de limpieza, mantas y alcohol en gel.
San Luis Agua también desplegó cuadrillas en el lugar, mientras sus técnicos analizan la situación de la represa y las consecuencias del desborde.
Suspendieron las clases en la escuela de Balde
La Escuela N° 141 «Los Andes» no tendrá actividad este jueves 26 de noviembre, en ninguno de sus dos turnos. La suspensión responde a las consecuencias del fenómeno que afectó a la localidad.
El operativo cuenta además con la colaboración del municipio. El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, mantiene contacto con la intendenta de Balde, Gladys Páez.