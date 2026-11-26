El desborde de una represa afectó a 17 viviendas en la localidad de Balde

El desborde de una represa perteneciente a una estancia privada afectó a 17 viviendas de Balde y movilizó a equipos de emergencia, bomberos y personal de distintas áreas del Gobierno provincial. El agua ingresó a las casas de un sector de la localidad y obligó a organizar un operativo para asistir a las familias.

Los primeros reportes de los vecinos llegaron alrededor de las 18 del miércoles. A partir de ese momento se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con la participación de brigadistas del Ministerio de Seguridad, bomberos de la zona, técnicos de San Luis Agua y personal del Ministerio de Desarrollo Humano.

El Gobierno informó que no hay personas en riesgo de vida. Los equipos de asistencia trabajan con las familias afectadas y entregan elementos de primera necesidad, como agua, alimentos, kits de limpieza, mantas y alcohol en gel.

Publicidad

San Luis Agua también desplegó cuadrillas en el lugar, mientras sus técnicos analizan la situación de la represa y las consecuencias del desborde.

Encuesta Abierta ¿Estás a favor de que se venda la Casa de San Luis en Buenos Aires? Elegí una opción Va primero Tu voto 32,8% A Favor Va primero Tu voto 62,3% En contra Va primero Tu voto 4,9% Me da igual ¿Desde dónde votás? (opcional) Prefiero no decir Ciudad de San Luis Villa Mercedes Interior de la provincia Fuera de San Luis Votar Al votar guardamos una marca en tu navegador para que el voto no se repita. 122 votos

Suspendieron las clases en la escuela de Balde

La Escuela N° 141 «Los Andes» no tendrá actividad este jueves 26 de noviembre, en ninguno de sus dos turnos. La suspensión responde a las consecuencias del fenómeno que afectó a la localidad.

El operativo cuenta además con la colaboración del municipio. El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, mantiene contacto con la intendenta de Balde, Gladys Páez.