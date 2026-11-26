Jueves con cielo despejado y 28ºC de máxima: las ráfagas de viento alcanzarán los 60 km/h
La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa una jornada ventosa y con leve ascenso de temperatura para este jueves en San Luis.
El cielo estará despejado y por momentos con una cobertura parcial que podría dejar precipitaciones aisladas, aunque la probabilidad es baja.
La temperatura mínima rondará en los 13°C, en tanto que la máxima promediará los 28°C.
El viento predominará del cuadrante norte y será regular con algunas ráfagas superiores a los 60 km/h en el noroeste provincial al mediodía.