Jueves con cielo despejado y 28ºC de máxima: las ráfagas de viento alcanzarán los 60 km/h

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa una jornada ventosa y con leve ascenso de temperatura para este jueves en San Luis.

El cielo estará despejado y por momentos con una cobertura parcial que podría dejar precipitaciones aisladas, aunque la probabilidad es baja.

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La temperatura mínima rondará en los 13°C, en tanto que la máxima promediará los 28°C.

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El viento predominará del cuadrante norte y será regular con algunas ráfagas superiores a los 60 km/h en el noroeste provincial al mediodía.