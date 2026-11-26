La economía argentina pierde impulso y cae al fondo de las proyecciones regionales

La Argentina registró la mayor reducción de las proyecciones de crecimiento económico de América Latina para 2026. Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, las estimaciones sobre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) pasaron del 3,3% en marzo al 0,7% en octubre. El deterioro de las expectativas responde a la pérdida de dinamismo de la actividad económica, pese al impulso del sector energético y a las condiciones externas favorables.

La Argentina tuvo el mayor ajuste de las proyecciones económicas

El relevamiento del Banco Provincia comparó las perspectivas de crecimiento de distintas economías latinoamericanas a partir de estimaciones de mercado y del informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los resultados ubicaron al país en el primer lugar del ranking de mayores recortes. Entre marzo y octubre, la previsión de crecimiento argentino cayó 2,6 puntos porcentuales.

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La diferencia resulta significativa frente al resto de la región, donde la reducción promedio de las expectativas fue de apenas 0,2 puntos porcentuales.

Cómo cambiaron las estimaciones en América Latina

Las proyecciones también retrocedieron en otros países, aunque con ajustes considerablemente menores.

Argentina: pasó de 3,3% a 0,7%.

pasó de 3,3% a 0,7%. Chile: bajó de 2,5% a una previsión de estancamiento.

bajó de 2,5% a una previsión de estancamiento. Uruguay: pasó de 1,6% a 1%.

pasó de 1,6% a 1%. Brasil: redujo su estimación de 1,9% a 1,7%.

redujo su estimación de 1,9% a 1,7%. Bolivia: pasó de 3,3% a 3%.

El caso argentino sobresale por la magnitud del recorte y por las condiciones favorables que acompañaron al sector energético durante el período analizado.

Recesión técnica y señales de debilidad en la actividad

La revisión de las expectativas coincide con un escenario de desaceleración económica. De acuerdo con los datos del INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento mensual del 1,1% en septiembre, luego de una caída del 2,5% en julio y una mejora del 0,4% en agosto.

Sin embargo, ese repunte no alcanzó para revertir el resultado trimestral. Las estimaciones señalaron una contracción del PBI del 1,8% durante el tercer trimestre, después de la baja del 0,6% correspondiente al segundo trimestre.

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La acumulación de dos períodos consecutivos de retroceso configura un escenario de recesión técnica.

El sector energético crece, pero no alcanza para impulsar toda la economía

Uno de los aspectos destacados por el informe es la contradicción entre el desempeño energético y el deterioro de las perspectivas generales.

Argentina logró mejorar sus términos de intercambio gracias al contexto internacional del petróleo y al desarrollo de actividades vinculadas con Vaca Muerta, la minería y los hidrocarburos.

Según el estudio, la producción agregada de minas y canteras creció un 13,2%, impulsada por los minerales metalíferos, el oro y la plata, que compensaron la caída del cobre.

Además, el sector agropecuario registró una expansión interanual del 9,2% entre enero y agosto, según cifras del INDEC.

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Pese a esos resultados, el crecimiento de estas actividades no logró compensar la debilidad de otros sectores de la economía.

Las críticas a la política económica

Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia, señaló que una de las dificultades del país está relacionada con la falta de políticas contracíclicas.

Estas herramientas permiten acumular recursos durante los períodos de expansión económica para utilizarlos cuando la actividad comienza a retroceder.

El economista consideró que una mayor acumulación de reservas y una administración diferente del superávit fiscal podrían haber otorgado más margen de maniobra frente a las actuales tensiones económicas y cambiarias.

Qué puede pasar con la economía argentina en los próximos meses

Las consultoras privadas también ajustaron sus pronósticos para el cierre de 2026.

Adcap redujo su estimación de crecimiento del 1,7% al 0,7%. No obstante, proyecta una recuperación gradual durante el cuarto trimestre, con una mejora mensual cercana al 0,5%.

Por su parte, la consultora Outlier modificó su previsión del 1,2% al 1%.

Su relevamiento de octubre encontró señales positivas en el crédito al sector privado, que avanzó un 0,5% mensual, y cierta recuperación de los ingresos. Sin embargo, la construcción volvió a retroceder y la industria todavía presenta dificultades.

Un cierre de año con perspectivas más débiles

El panorama económico muestra una recuperación desigual: mientras la energía sostiene parte del crecimiento, el consumo, la industria y la construcción continúan condicionando la actividad.

La fuerte corrección de las proyecciones refleja el desafío del Gobierno para transformar los avances de determinados sectores en una mejora más extendida de la economía argentina.