Un problema de cañerías terminó en la Justicia: deberán pagar más de $13 millones por los daños

Un conflicto por filtraciones de agua entre dos departamentos de Avellaneda terminó con una condena judicial millonaria. El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 determinó que las pérdidas provenientes del baño de una vivienda del primer piso provocaron daños en el inmueble de abajo y ordenó al propietario responsable pagar $13.349.057,86 más intereses a los herederos del dueño afectado.

Cómo comenzaron las filtraciones que dañaron el departamento

El caso ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Díaz Vélez al 500, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

El propietario de un departamento en planta baja comenzó a sufrir problemas de humedad y deterioro en distintos sectores de su vivienda. El origen estaba en las pérdidas de agua de las cañerías del baño de la unidad situada directamente encima.

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Ante la falta de una solución, el conflicto llegó a los tribunales. Durante el proceso, intervino un arquitecto que inspeccionó ambas propiedades en agosto de 2024 para determinar de dónde provenían las filtraciones.

Aunque para ese momento las pérdidas ya habían cesado, el especialista pudo identificar el origen del problema y vincularlo con las instalaciones sanitarias del departamento superior.

Por qué la Justicia responsabilizó al vecino

La pericia arquitectónica resultó determinante para resolver el expediente. El informe permitió establecer que las filtraciones provenían de las cañerías del baño de la propiedad ubicada en el primer piso.

El juzgado también analizó a quién correspondía el mantenimiento de esas instalaciones. Como los conductos pertenecían exclusivamente a la unidad del vecino y no integraban los espacios comunes del edificio, descartó la responsabilidad del consorcio.

De esta manera, la Justicia atribuyó al propietario del departamento superior la obligación de responder económicamente por los perjuicios ocasionados.

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Cómo se calculó la indemnización de más de $13 millones

El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Avellaneda estableció una compensación total de $13.349.057,86, que contempla diferentes conceptos vinculados con los daños sufridos por el inmueble.

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La indemnización quedó distribuida de la siguiente manera:

$2.668.066,86: trabajos de reparación que todavía estaban pendientes.

trabajos de reparación que todavía estaban pendientes. $4.920.991: reintegro por arreglos que el propietario ya había pagado.

reintegro por arreglos que el propietario ya había pagado. $5.760.000: lucro cesante, correspondiente a los ingresos que dejó de percibir como consecuencia de los daños.

A esos importes deberán sumarse los intereses correspondientes.

Además, el fallo estableció un plazo de diez días para que el responsable cumpla con el pago a los herederos del propietario afectado. También deberá afrontar las costas del proceso judicial.

Un conflicto entre vecinos que terminó con una condena millonaria

El expediente dejó en evidencia la importancia de determinar el origen de las filtraciones y establecer si las instalaciones involucradas pertenecen a una unidad particular o a los espacios comunes del edificio.

En este caso, la pericia técnica permitió identificar la responsabilidad del propietario del departamento superior y fundamentar una indemnización que supera los $13 millones.