La Justicia de Córdoba definió el tribunal que llevará adelante el juicio oral por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en mayo de 2026. El sorteo se realizó este miércoles 25 de noviembre y designó a la Cámara en lo Criminal y Correccional de 12.ª Nominación para juzgar a Claudio Gabriel Barrelier y a otras cinco personas imputadas. El debate está previsto para el primer semestre de 2027.

Quiénes integrarán el tribunal del caso Agostina Vega

La Cámara estará integrada por los jueces Gabriela María Bella, Gustavo Rinaldi y Ana María Lucero, quienes tendrán a su cargo la conducción del proceso y el análisis de las pruebas.

La designación fue confirmada por Fernanda Alaniz, abogada que representa al padre de la adolescente. Por su parte, Carlos Nayi, representante legal de la madre de Agostina, adelantó que el juicio comenzará durante la primera mitad de 2027.

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El debate tendrá como principal acusado a Claudio Barrelier, señalado por la Fiscalía como presunto autor del femicidio. Junto a él llegarán a juicio otras cinco personas:

Osvaldo Fassetta.

Soledad Andreani.

Marianela Palmero.

Matías Jesús Córdoba.

Eugenia Ludmila Ascarruz.

Los cinco enfrentan cargos por encubrimiento agravado, bajo la acusación de haber favorecido personal y materialmente a los responsables del crimen.

Los graves cargos que enfrenta Claudio Barrelier

Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

Además, la acusación incluye otros hechos vinculados con una denuncia anterior de Milagros Melgarejo. En ese expediente, el imputado enfrenta cargos por presunta privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de un arma.

El avance hacia el juicio se concretó después de que venciera el plazo para presentar apelaciones contra la resolución del juez de Control que dispuso la elevación de la causa. Ninguna de las defensas presentó recursos, por lo que la decisión quedó firme.

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La querella cuestionó que no se investigara a otras personas

La definición del tribunal también reavivó los cuestionamientos de la querella sobre el alcance de la investigación.

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Fernanda Alaniz expresó su rechazo a la posibilidad de que el proceso avance mediante un juicio abreviado y manifestó que espera un debate oral que permita analizar los hechos en profundidad.

La abogada también cuestionó la decisión judicial de no ampliar la investigación contra Viviana Estela Brizuela, madre de Barrelier, y Mario Alberto Muñoz, conocido como «Tele Vieja».

Aunque valoró el trabajo del fiscal Raúl Garzón, consideró que todavía existen otros aspectos de la causa que merecen ser investigados.

Cómo fue el femicidio de Agostina Vega

Agostina Vega tenía 14 años cuando desapareció en mayo de 2026. Su cuerpo apareció días después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

La investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón reconstruyó una secuencia que, según la hipótesis acusatoria, habría comenzado en una vivienda del barrio Cofico y terminado con el traslado y abandono del cuerpo de la adolescente.

El caso generó una fuerte conmoción y movilizaciones para exigir justicia. Ahora, con el tribunal designado y la elevación a juicio firme, la causa ingresa en una nueva etapa.

El debate previsto para 2027 será determinante para establecer las responsabilidades penales de los seis imputados y avanzar en el esclarecimiento judicial del femicidio.