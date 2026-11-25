Imputaron a un joven por robar dinero y bebidas de un comercio en Naschel

Un joven de 18 años, identificado por sus iniciales J. P. G. y conocido como “Guachín”, fue imputado por un presunto hurto de dinero y bebidas en un establecimiento comercial ubicado en un complejo de fútbol 5 de la localidad de Naschel.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la madrugada del 17 de octubre, alrededor de las 5:00, en un local situado sobre avenida Senador Bartolucci.

Según la acusación, el joven habría llegado al lugar con la cabeza cubierta, levantado una ventana e ingresado al comercio. De allí habría sustraído cuatro botellas de gaseosa, cuatro botellas de fernet y $40.000 que estaban en la caja registradora.

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El faltante fue descubierto durante la tarde de esa misma jornada. A partir de la revisión de las cámaras de seguridad, se pudo observar el ingreso de una persona cuyas características físicas y vestimenta permitieron orientar la investigación.

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Posteriormente, personal policial logró identificar al sospechoso y realizó un allanamiento en su domicilio, donde secuestró prendas de vestir que coincidirían con las registradas en las imágenes de seguridad. Entre ellas había un chaleco inflable y un buzo deportivo.

Durante la audiencia, el fiscal de Instrucción N.º 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Marcelo Saldaño, formuló cargos contra el joven por el delito de hurto simple. Además, solicitó que, durante el proceso investigativo, deba firmar el libro de imputados en la comisaría de Naschel y tenga prohibido salir de la provincia.

El defensor oficial, José Francisco Pérez, no presentó objeciones a los planteos del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el juez de Garantía N.º 2, Jorge Osvaldo Pinto, tuvo por formulados los cargos, otorgó un plazo de 60 días para la investigación y dispuso las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía durante ese mismo período.