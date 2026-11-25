VIDEO | La industria de San Luis busca sobrevivir a la caída de la actividad

La industria atraviesa un escenario en el que los aumentos de los costos ya no pueden trasladarse a los precios. El presidente de la Cámara de Industria de San Luis, Eduardo Mirengo, describió las dificultades que enfrenta el sector ante la caída de la actividad y sostuvo que las empresas deben agotar alternativas para sostenerse.

“La situación de la industria viene de muchos meses con caídas y es un tema de subsistir. La realidad es la que tenemos, el contexto mundial ha pegado muy fuerte en la Argentina: el aumento del petróleo generó aumentos de nuestras materias primas en dólares”, planteó.

Mirengo marcó un cambio en la dinámica de las empresas: “Antes, en otra época, se aumentaba la lista de precios y listo; hoy la situación no permite ningún tipo de aumento en los productos”.

Publicidad

Ante ese panorama, señaló que las industrias deben revisar sus estructuras y reducir gastos para mantener la actividad. “Tenemos que rever todas nuestras falencias, debilidades, reducir nuestros costos. Hoy es fundamental el conocimiento de la gente que trabaja codo a codo con nosotros, con medidas para mejorar la continuidad”, explicó.

ARGENTINA ENTRÓ EN RECESIÓN TÉCNICA: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CAYÓ POR SEGUNDO TRIMESTRE CONSECUTIVO

También advirtió que la prioridad dejó de ser incorporar personal y pasó a ser conservar los puestos de trabajo y aumentar la producción. “Hoy no podemos pensar en tomar más gente, sino en mantener la gente y producir más”, afirmó.

Encuesta Abierta ¿Estás a favor de que se venda la Casa de San Luis en Buenos Aires? Elegí una opción Va primero Tu voto 32,8% A Favor Va primero Tu voto 62,2% En contra Va primero Tu voto 5,0% Me da igual ¿Desde dónde votás? (opcional) Prefiero no decir Ciudad de San Luis Villa Mercedes Interior de la provincia Fuera de San Luis Votar Al votar guardamos una marca en tu navegador para que el voto no se repita. 119 votos

El reclamo por los impuestos y la competencia importada

En relación con las medidas para reducir los costos, Mirengo recordó el planteo del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, al Gobierno nacional para bajar la presión impositiva.

Entre las propuestas mencionó una reducción del impuesto a las Ganancias, del 35% al 25%, y la posibilidad de utilizar los gravámenes al crédito y al débito bancario para cancelar ese tributo.

“Tenemos que buscar la forma de equipararnos con los productos importados, que ya están adentro y no los podemos parar”, sostuvo.

Publicidad

Pese al panorama, el titular de la Cámara de Industria expresó expectativas de una mejora si baja el precio internacional del petróleo y se resuelve el conflicto bélico que presiona sobre los costos.

“Siempre somos esperanzados en que esto en algún momento se va a revertir, el petróleo va a bajar, esperemos que se resuelva el tema de la guerra y el petróleo vuelva a 70 dólares, de donde estaba originalmente; y si baja el combustible baja la logística y seguramente vamos a tener mejores posibilidades”, concluyó.