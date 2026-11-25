Allanaron una vivienda en San Luis: secuestraron droga valuada en más de $1 millón

Un operativo realizado este martes en la ciudad de San Luis permitió desarticular un centro de venta y distribución de drogas en el barrio Florencio Navarro, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico, dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), como parte de las acciones de la Misión Sarmiento. La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de San Luis.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de San Luis y se concretó en una vivienda ubicada en la manzana A del barrio Florencio Navarro.

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Durante el operativo, los policías secuestraron 94 envoltorios de nylon con cocaína, tanto pulverulenta como solidificada, cantidad que permitiría elaborar unas 188 dosis, con un valor estimado de $1.120.000.

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Además, encontraron un envoltorio con marihuana, suficiente para preparar seis dosis, valuadas en aproximadamente $24.000, y ocho plantas de cannabis.

Entre los elementos incautados también había teléfonos celulares, $30.000 en efectivo, varios recortes de nylon y un arma de fuego tipo revólver calibre 32, que tenía seis municiones.

Como resultado del procedimiento, el magistrado interviniente ordenó la detención e incomunicación de un hombre de 31 años y una mujer de 28, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.