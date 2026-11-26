Mario Facundo Funes y Michael Jonathan Alarcón fueron imputados por homicidio agravado por alevosía, en calidad de coautores, y deberán cumplir 120 días de prisión preventiva por el asesinato de Juan Oscar Pérez, ocurrido el 15 de noviembre en el barrio Monseñor Tibiletti de la ciudad de San Luis. La medida fue dispuesta este jueves por la jueza de Garantía N.º 2, Agustina Dopazo Samper.

Según la reconstrucción de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 6, el hecho ocurrió cuando Pérez circulaba en motocicleta junto a otro hombre por calle 46. En ese sector se había producido previamente un episodio de violencia de género en el que Funes habría agredido físicamente a su pareja, situación en la que también intervino Alarcón.

De acuerdo con la acusación, cuando los motociclistas pasaron por el lugar recibieron insultos y provocaciones. Al regresar por la misma calle, Funes pateó la motocicleta y provocó la caída de ambos ocupantes. Mientras el acompañante logró escapar, Pérez fue sujetado y golpeado por Funes, quien posteriormente habría recibido la colaboración de Alarcón.

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Entre los dos le habrían propinado golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes intentaron detener la agresión. Poco después, Pérez comenzó a convulsionar y los atacantes se retiraron. La víctima fue asistida por una ambulancia, pero falleció minutos más tarde. La autopsia determinó que murió por un traumatismo severo de cráneo provocado por los golpes.

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Durante la audiencia, las defensas cuestionaron la calificación de homicidio agravado por alevosía. La defensora oficial Agustina Tobares, representante de Funes, sostuvo que no existen elementos suficientes para acreditar que su asistido haya actuado procurando evitar riesgos para sí mismo. En tanto, el abogado Martín Ávila Velázquez, defensor de Alarcón, también cuestionó que la situación de indefensión de la víctima fuera suficiente para configurar ese agravante.

La Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva para ambos imputados, con el acompañamiento de la querella, representada por las abogadas Agostina Repetti y Amira Hosein. Tobares se opuso a la medida y pidió la libertad de Funes o, alternativamente, la prisión domiciliaria. Por su parte, Ávila Velázquez consideró excesivo el plazo y solicitó que la detención de Alarcón se limitara a 60 días.

Al resolver, Dopazo Samper consideró que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los fundamentos, destacó los testimonios de los vecinos que presenciaron el ataque y manifestaron temor por su seguridad y la de sus familias. También valoró la posibilidad de que los imputados puedan identificar a quienes deberán declarar en un eventual juicio.

Finalmente, la jueza tuvo por formulados los cargos contra Funes y Alarcón por homicidio agravado por alevosía, en calidad de coautores, y ordenó que ambos permanezcan detenidos durante 120 días de prisión preventiva. Además, dejó abierta la posibilidad de revisar el pedido de arresto domiciliario de Funes cuando su defensa presente el informe socioambiental correspondiente.