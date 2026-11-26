Luego de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre confirmara que Argentina atraviesa una recesión técnica, el economista Pablo Challú advirtió que la crisis todavía no llegó a su punto máximo y alertó por el riesgo de una corrida contra el peso.

“Esto es una crisis que empezó a eclosionar y todavía no ha llegado a su máxima expresión”, planteó en declaraciones a SanLuis24 Noticias.

Challú describió un escenario que comenzó con problemas en la producción y los ingresos, pero que ahora también afecta al sistema financiero. “Es muy complicada para el Gobierno, porque primero es una crisis productiva y de ingresos, que está en la base de todo este problema; y ahora se contagió al sistema financiero”, explicó.

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En ese sentido, señaló que los inversores que tienen millones de dólares en bonos argentinos prefieren trasladar sus fondos a otros mercados que consideran más prometedores. “Ellos pagan un alto costo para irse, pero antes han ganado fortunas siderales”, afirmó.

Pablo Challú: “La crisis todavía no llegó a su máxima expresión”

“El problema es que esa complicación financiera se le fue al tema cambiario. Y lo que puede ser el tsunami ya perfecto es si hay una corrida contra el peso”, advirtió.

El riesgo de una corrida cambiaria

Para Challú, el Gobierno podría evitar una corrida si contara con reservas suficientes o lograra convencer a los operadores económicos y financieros de que transita el camino correcto. Sin embargo, consideró que hoy no se cumple ninguna de esas dos condiciones.

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El economista insistió en que el origen de la crisis está en la economía real y que los problemas financieros y cambiarios son una consecuencia de ese deterioro. “Lo que está en crisis profunda es la economía real y eso está arrastrando a las crisis financieras y cambiarias”, sostuvo.

También responsabilizó al gobierno de Javier Milei por el escenario actual y rechazó que la crisis responda a factores externos. “Está atrapado en sus propias políticas; porque lo que ha ocasionado esto no es un problema meteorológico, no fue una guerra, son las políticas del Gobierno”, afirmó.

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El reclamo de un cambio integral

Challú planteó que para salir de la crisis, el Gobierno debe modificar varias decisiones de su programa económico. Mencionó la política productiva, la apertura de las importaciones, el trato preferencial a China, el esquema cambiario y la política fiscal.

“Hay que cambiar la política productiva, hay que cambiar la apertura indiscriminada, hay que cambiar el trato preferencial que se le da a China, hay que cambiar la política cambiaria, hay que cambiar la política fiscal. O sea, tenés que tener un plan integral para salir de esto”, enumeró.

Para explicar por qué considera insuficientes las medidas aisladas, recurrió a una comparación doméstica: “Si no tenés un plan integral de medidas simultáneas que ataquen todos los frentes, es como si tuvieras varias filtraciones en el techo de tu casa y arreglás una para ver qué pasa. No, tenés que arreglar todas las filtraciones, no te basta con una”.

Y concluyó con una crítica al programa económico de Milei: “Esa es la fantasía de Milei, que con la motosierra y el superávit fiscal iba a arreglar todas las grietas, pero no arregló ninguna y las grietas aumentaron de tamaño”.