VIDEO | SANPRIBAI propone fortalecer la producción local y generar empleo en San Luis

SANPRIBAI es un proyecto que busca impulsar la producción de alimentos en San Luis mediante la integración de pequeños productores, la industrialización y la generación de empleo registrado.

La propuesta apunta a desarrollar una industria alimenticia con participación estatal y privada para aprovechar las tierras productivas y modificar la matriz económica provincial.

Esta iniciativa fue presentada por Alejandro Ramos, secretario político del Movimiento Evita de San Luis, quien explicó que surgió a partir de un relevamiento territorial que se realizó en distintas localidades de la provincia.

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Durante ese trabajo, referentes y militantes respondieron un cuestionario de aproximadamente 30 preguntas sobre las principales necesidades de sus comunidades. El diagnóstico identificó tres demandas comunes: trabajo, salud y transporte. A partir de esos resultados, comenzaron a desarrollar una propuesta centrada en la producción de alimentos.

El nombre SANPRIBAI reúne las primeras sílabas de tres figuras históricas: San Martín, Pringles y Baigorria.

Cómo funcionaría Sanpribai, el modelo productivo que propone el Movimiento Evita

Ramos describió que el proyecto contempla la creación de una industria alimenticia de gestión mixta, con participación del Estado y del sector privado. El esquema permitiría incorporar a pequeños productores como parte de una estructura empresarial, con aportes de tierras y participación accionaria.

En este modelo, el Estado tendría a su cargo la formación, la asistencia técnica, la incorporación de especialistas y las herramientas de gestión. Por su parte, los productores aportarían sus recursos y participarían del desarrollo de la actividad.

“Vos podés tener la chacra y podés tener los cerdos, pero no sos el mejor empresario que pueda crear una productora de cerdos que pueda alimentar a toda la provincia”, dijo Ramos.

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SANPRIBAI propone fortalecer la producción local y generar empleo en San Luis

Con este ejemplo, el dirigente planteó la necesidad de integrar la producción primaria con una estructura industrial y comercial que permita ampliar la capacidad de los pequeños productores y facilitar su llegada a nuevos mercados.

Entre los principales objetivos, mencionó la creación de puestos de trabajo registrados, la incorporación de derechos laborales y la revalorización de las tierras productivas.

“Te daría empleo genuino, empleo con derechos, en blanco de gente trabajando, te revalorizaría la tierra”, sostuvo.

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Las críticas a Sol Puntano y a los programas de emprendedores

Ramos también cuestionó el desarrollo de Sol Puntano, al que consideró un modelo que no logró desplegar todo su potencial productivo.

“Sol Puntano no es ni chicha ni limonada. Está al medio”, afirmó.

Para el dirigente, una de las principales dificultades radica en la falta de una estructura estatal que organice y articule toda la cadena productiva, desde la obtención de materias primas hasta la industrialización y comercialización.

También agregó que se necesitan reparos sobre los programas de apoyo al emprendedurismo. Desde su experiencia como fabricante de aberturas, consideró que los montos de financiamiento disponibles resultan insuficientes para sostener y ampliar una actividad comercial.

“Te hacen creer a mucha gente, sobre todo a muchos chicos, que ser emprendedor es el camino. (…) En el 98% no pasa”, expresó.

Frente a ese escenario, añadió que los recursos públicos deberían orientarse hacia proyectos productivos de mayor escala, con capacidad para generar empleo y consolidar actividades económicas en la provincia.

SANPRIBAI busca respaldo para avanzar en San Luis

Ramos aclaró que SANPRIBAI todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Por eso, el Movimiento Evita busca conseguir respaldo social para que la propuesta pueda ser analizada e implementada por un futuro gobierno provincial.

La iniciativa lleva alrededor de dos años de trabajo y tiene a Mariela Cros como una de sus principales impulsoras.

Como antecedentes, Ramos detalló que hay experiencias de producción industrial argentina y el modelo de la comunidad cooperativa de Mondragón, en España. Sin embargo, aclaró que SANPRIBAI no pretende reproducir un esquema cooperativo, sino desarrollar una estructura de participación mixta.

Además, anticipó que trabajan en el análisis económico del proyecto y señaló que el modelo podría generar retornos para el Estado provincial.