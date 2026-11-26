VIDEO | Río Nuevo: por qué se producen las crecidas y qué obras necesita la Cuenca del Morro

Las crecidas del Río Nuevo que afectaron campos y provocaron cortes de rutas en el departamento Pedernera volvieron a poner en debate las causas de las inundaciones en la Cuenca del Morro. El fenómeno responde a una combinación de factores naturales, cambios en el uso del suelo y un aumento de las precipitaciones.

El ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Claudio Sáenz, explicó cómo evolucionó el problema y qué medidas hacen falta para reducir el impacto de las crecidas.

El especialista recordó que las primeras manifestaciones de mayor intensidad se registraron en 1985, cuando cayeron 260 milímetros de lluvia durante julio. Más tarde, a partir de 1998, comenzó a formarse el cauce conocido como Río Nuevo, aunque aclaró que forma parte de un sistema integrado por aproximadamente diez arroyos.

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Cuáles son las causas de las inundaciones en la Cuenca del Morro

Sáenz detalló que las inundaciones no responden exclusivamente a la deforestación. Por el contrario, intervienen distintas condiciones, entre ellas las características geológicas y topográficas del terreno, el incremento de las precipitaciones y las transformaciones en el uso productivo del suelo.

En ese sentido, indicó que los registros disponibles desde 1910 muestran un aumento promedio de las precipitaciones de 2 milímetros por año.

El ingeniero también recordó que en 2015 se realizó un estudio interinstitucional impulsado por el Gobierno provincial, con la participación de profesionales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y del INTA.

Ese relevamiento identificó las causas del problema y propuso posibles soluciones. Además, en 2024 el organismo publicó un nuevo informe, titulado Puntos críticos de la Cuenca del Morro, que señala los sectores donde pueden producirse inconvenientes.

“Sabemos dónde pueden ocurrir los problemas y sabemos qué puede pasar”, afirmó Sáenz. Sin embargo, advirtió que las respuestas requieren coordinación entre el Gobierno nacional, la Provincia y los productores.

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Río Nuevo: por qué se producen las crecidas y qué obras necesita la Cuenca del Morro

Qué obras necesita la Cuenca del Morro para evitar nuevas crecidas

Uno de los principales problemas está relacionado con la infraestructura para conducir el agua. Sáenz agregó que algunos cauces recibieron un tratamiento similar al de canales, cuando necesitan funcionar como arroyos y contar con estructuras adecuadas para conducir los excedentes hídricos hacia el río Quinto.

Al referirse a los inconvenientes registrados en las rutas nacionales 7 y 8, señaló que existen diferencias importantes en la capacidad de las estructuras de paso de agua. Por eso, algunos sectores necesitan puentes con mayor capacidad para soportar las crecidas.

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Además, aclaró que el último episodio que provocó los cortes de rutas no correspondió al Río Nuevo, sino que tuvo un aporte importante del arroyo de la Guardia.

“Hay que readecuar las estructuras que se habían realizado y darles un tratamiento”, sostuvo el especialista.

Para concretar estas obras, advirtió que hacen falta inversiones importantes y decisiones políticas. También planteó que el costo de la infraestructura debe evaluarse frente a las pérdidas económicas que generan los cortes de rutas y las dificultades para transportar mercadería.

La alfalfa como alternativa para reducir los excedentes de agua

Otro de los aspectos que abordó Sáenz fue el papel de la producción agropecuaria en el equilibrio hídrico de la cuenca. De acuerdo con los estudios del INTA, la incorporación de cultivos de alfalfa puede contribuir a consumir parte de los excedentes de agua.

Las investigaciones mencionadas por el especialista estiman que unas 40.000 hectáreas de alfalfa, equivalentes al 20% de la superficie, permitirían absorber esos excedentes hídricos.

Sin embargo, dijo que este cultivo no puede desarrollarse en cualquier terreno. Su implantación depende de condiciones específicas de humedad y profundidad de las napas. Además, señaló que el agua de la región no es apta para riego.

En cuanto a la participación de los productores, consideró que no alcanza con exigir modificaciones en la actividad agrícola. También hacen falta incentivos económicos para que las alternativas productivas sean viables.

“Quizás el problema fue haber tratado de imponer y no de buscar soluciones que después se encontraron”, expresó al recordar las experiencias anteriores con los planes de alfalfa.

Sáenz añadió que la problemática necesita continuidad en el tiempo y acuerdos que superen los cambios de gobierno. “Para solucionar problemas complejos de este tipo hay que generar políticas de Estado que trasciendan más allá de un determinado perfil político”, concluyó.