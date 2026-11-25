VIDEO | Zudaire alertó por la recesión, la deuda y el riesgo financiero de las provincias

El economista Hugo Zudaire afirmó que la economía argentina ya estaba en recesión antes de que el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) formalizara el escenario con los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

“Se formalizó la recesión que ya estaba. Recién ahora nos dicen que estamos en recesión, pero se han perdido 400 mil puestos de trabajo; en San Luis estamos en el mismo nivel de empleo que en junio de 2020, en plena pandemia”, sostuvo en declaraciones a SanLuis24 Noticias.

Para el economista, el crecimiento de algunos sectores no alcanza para compensar la caída del resto de las actividades. “Dentro de las cuentas nacionales, hay tres o cuatro que van al frente, como la minería, el petróleo, el gas y el agro, que suben un 60%, pero la economía cae un 1%. Eso significa que el resto de la economía está muy abajo, porque la tasa del índice es un promedio”, explicó.

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Zudaire también cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y la relación con los mercados. “Evidentemente el mercado no resolvió nada y gente como la que está gobernando, que no sabe gobernar, es manejada por el mercado, que es muy duro”, sentenció.

Zudaire alertó por la recesión, la deuda y el riesgo financiero de las provincias

En esa línea, recordó una máxima del pensamiento monetarista sobre la deuda y planteó que la administración nacional aplica una lógica inversa: “Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias; no podemos esperar otro resultado que el que estamos viendo”.

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La deuda nacional y el riesgo para San Luis

El economista también advirtió sobre las posibles consecuencias de la situación financiera nacional para las provincias. Con el Riesgo País cerca de los 1.100 puntos, planteó que es necesario revisar la composición de los activos y la estructura de financiamiento de San Luis, en particular la tenencia de títulos públicos nacionales.

“El Riesgo País es el riesgo soberano de que un país tenga dificultades para pagar. Si la provincia tiene 100 pesos, pero 90 son títulos públicos nacionales, tenemos otro problema. Si hay una corrida y un riesgo de que el país no va a pagar, los títulos no van a valer nada: la caja de la provincia no va a valer nada”, alertó.

Zudaire remarcó que el indicador no afecta solo a los tenedores de bonos del exterior. “El Riesgo País no es solo para tenedores de bonos del exterior, sino también para las provincias”, señaló. Y consideró que este contexto obliga a revisar las decisiones financieras: “Es un momento en que uno tiene que mirar hacia adentro y analizar qué hizo mal”.

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Por otra parte, advirtió sobre el volumen de títulos emitidos por el Tesoro nacional. “El Gobierno tiene una deuda oculta terrible, que es esta cantidad de bonos emitidos por el Tesoro de la Nación, que hoy equivale a cuatro veces la base monetaria. Cuando los tenedores de esos bonos quieran su plata, ¿qué va a hacer el Gobierno? Ahí tenemos otro corralito, que es el corralito bancario”, planteó.

Por último, Zudaire señaló que en 2027 vencerán compromisos de deuda externa por 27.000 millones de dólares, otro factor que suma presión sobre las cuentas nacionales.