VIDEO | La crecida de arroyos anegó campos y dejó caminos cortados en el departamento Pedernera

Las crecidas de arroyos y cursos de agua provocaron inundaciones en establecimientos rurales, cortes de caminos y sectores aislados en el departamento Pedernera. Las lluvias de los últimos días afectaron campos, viviendas y rutas, mientras los equipos viales trabajan para recuperar la circulación.

Daniel Casella, presidente de la Sociedad Rural Río V, describió la gravedad de la situación y advirtió sobre los daños en distintas zonas productivas.

“Hemos sufrido un daño bastante severo en algunas instalaciones, en algunos establecimientos, ha entrado agua hasta las casas y ha habido cortes de ruta. Hay gente que ha quedado totalmente aislada”, expresó.

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Casella aclaró que las inundaciones no fueron provocadas por el Río Nuevo

El dirigente rural precisó que los anegamientos no fueron consecuencia directa del Río Nuevo, sino del desborde de otros cursos de agua y cárcavas de la zona.

“Esto no es el Río Nuevo. Esto está al norte del Río Nuevo. El Río Nuevo está mucho más al sur y hacia el oeste”, explicó.

Entre los sectores afectados, mencionó el desborde de un antiguo cauce vinculado al arroyo de la Guardia, que cruzó la Ruta Provincial 1 y llegó hasta la estancia El Chamico. También señaló daños en establecimientos rurales cercanos a la Ruta Nacional 7.

Casella indicó que las precipitaciones superaron los registros habituales en un corto período. La acumulación de agua y la saturación del suelo provocaron el desborde de canales y cursos naturales, con consecuencias para los campos y la infraestructura rural.

LA CRECIDA DEL RÍO NUEVO INUNDÓ CAMPOS Y CORTÓ CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO PEDERNERA

Qué rutas permanecen cortadas por las inundaciones

El impacto de las lluvias también quedó reflejado en el informe de la Policía Caminera y Seguridad Vial, que este miércoles advirtió sobre distintos cortes de circulación.

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De acuerdo con el parte policial, los siguientes sectores permanecen con corte total:

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Ruta 7 y Autopista Serranías Puntanas , entre los kilómetros 675 y 670.

, entre los kilómetros 675 y 670. Ruta 7 y Autopista Serranías Puntanas , a la altura de Kramer, en el ingreso a Villa Reynolds.

, a la altura de Kramer, en el ingreso a Villa Reynolds. Ruta 7 y Autopista Serranías Puntanas , en el acceso a la Ruta 148 Sur.

, en el acceso a la Ruta 148 Sur. Ruta Provincial 10 y Ruta Provincial 1.

Además, las autoridades solicitaron circular con precaución por la Ruta Nacional 8, en el tramo comprendido entre Río Nuevo y Juan Jorba.

El resto de las rutas y autopistas permanece habilitado. Sin embargo, la Policía añadió sobre posibles sectores con agua sobre la calzada y fuertes ráfagas de viento. Por eso, recomendó respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y reducir la velocidad en las zonas afectadas.

Los daños también afectan la actividad productiva

Las inundaciones llegaron en plena época de siembra, lo que complicó las tareas de los productores. Casella contó que algunos establecimientos tuvieron que detener los trabajos y que la apertura de nuevas cárcavas dejó sectores de campos sin conexión.

“Esto ha paralizado todo”, afirmó al describir las consecuencias sobre la actividad rural.

Además, planteó la necesidad de coordinar tareas entre el Estado y los productores para mejorar los caminos y ordenar el escurrimiento del agua. En ese marco, destacó el proyecto de conformación de consorcios camineros, que busca organizar el mantenimiento de las trazas secundarias y terciarias.

“El gobierno tiene que interesarse por las rutas provinciales, secundarias y terciarias, y nosotros como productores tenemos que tener caminos sanos para poder sacar la producción y llevar a nuestros hijos a la escuela”, sostuvo.

Casella consideró que las inundaciones deben servir como experiencia para profundizar el trabajo conjunto entre el sector público y el privado. También reconoció que los productores tienen responsabilidad en la participación y el mantenimiento de los caminos rurales.