La cifra millonaria que tendrá que pagar Wanda Nara tras perder un juicio con una exsecretaria

Wanda Nara sufrió un duro revés en los tribunales. Según contaron en Bondi Live, la Justicia dictó sentencia definitiva en su contra en la demanda laboral que inició Lucía Oliver, quien se desempeñó como su secretaria privada y asistente personal.

El conflicto comenzó cuando la exempleada reclamó el pago de haberes adeudados y, ante la falta de respuesta de la empresaria, recurrió a un abogado para iniciar acciones legales por despido sin causa y falta de registración laboral.

En el streaming, Pepe Ochoa leyó el expediente y detalló el amplio listado de responsabilidades que Lucía Oliver como secretaria de Wanda Nara, rol que cumplía desde marzo de 2023 con una pausa entre septiembre de ese año y noviembre de 2024, cuando retomó sus funciones.

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Según el documento judicial, se encargaba de organizar las actividades familiares y domésticas de la demandada, coordinar al personal de limpieza y cocina, gestionar las actividades escolares y extracurriculares de los hijos de Wanda, acompañar a los menores, concertar turnos médicos, organizar compras y trámites, y administrar la documentación familiar.

El fallo agrega que también organizaba viajes, eventos y colaboraciones comerciales, intervenía en asuntos vinculados a las propiedades de Nara y quedaba a cargo del cuidado de los niños cuando la conductora se ausentaba. Según la demandante, cumplía jornadas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 de la noche, que se extendían incluso a numerosos sábados y domingos.

Cuánto deberá pagar Wanda Nara tras la sentencia

Otro de los puntos que acreditó la causa fue la informalidad contractual y la reducción de ingresos. En su presentación, Oliver sostuvo que el vínculo nunca fue debidamente registrado, que debía emitir facturas para cobrar una remuneración mensual de 1.500.000 pesos y que, en febrero de 2025, ese monto fue recortado unilateralmente a 1.000.000 de pesos.

Tras analizar las pruebas, el tribunal intimó a Wanda Nara a depositar judicialmente, dentro del quinto día de notificada la sentencia, 11.200.583 pesos más intereses a favor de la trabajadora. A ese capital se suman honorarios legales por 3.090.668 y 2.207.620 pesos, y 1.130.810 pesos para los peritos contador e informático que intervinieron en el proceso.

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En total, la condena y las costas rondan los 18 millones de pesos. Según adelantó Ochoa al cierre del informe, la defensa de la empresaria ya decidió apelar el fallo para intentar reducir el monto fijado en primera instancia.

Fuente: Primicias Ya