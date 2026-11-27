Los alumnos de San Luis tendrán su último día de clases el viernes 18 de diciembre, de acuerdo con el calendario escolar 2026 aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE). La fecha coincide con la de otras 20 jurisdicciones, aunque en algunas provincias las actividades se extenderán hasta la semana siguiente.

El cronograma establece que Formosa será la primera en cerrar el ciclo lectivo, el jueves 17 de diciembre. Al día siguiente finalizarán las clases en San Luis, Catamarca, Chaco, Chubut, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En cambio, la provincia de Buenos Aires y Mendoza extenderán las actividades hasta el martes 22 de diciembre. La Pampa tendrá el cierre más tardío: su calendario prevé clases hasta el miércoles 23.

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De esta manera, habrá seis días de diferencia entre el primer distrito que terminará las actividades y el último.

Qué establece el calendario escolar 2026

Las fechas forman parte de la Resolución 508/2025 del Consejo Federal de Educación, que fijó los calendarios escolares de las distintas jurisdicciones para este año.

Aunque el cierre del ciclo lectivo no será simultáneo en todo el país, cada provincia organizó su cronograma para cumplir con los días de clase previstos.