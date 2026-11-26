Salió a correr y la encontraron muerta detrás de una iglesia en Chaco: detuvieron a su expareja y a otros dos hombres

La localidad chaqueña de Colonia Elisa quedó conmocionada en las últimas horas tras el presunto femicidio de Yesica Mercedes Almirón, una mujer de 34 años que fue encontrada detrás de una iglesia evangélica en construcción. La causa ya cuenta con tres hombres detenidos, entre ellos su expareja.

El cuerpo fue encontrado este miércoles por la mañana en un predio ubicado sobre la avenida Marta Sánchez, frente al Club Municipales. Un vecino que advirtió la presencia de una mujer tendida en el lugar y dio aviso a la Policía.

A partir de la denuncia, efectivos policiales, integrantes del Gabinete Científico y la fiscal Andrea Langellotti se trasladaron hasta la escena para realizar las primeras pericias.

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El médico policial determinó que se trataba de una muerte traumática y, por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a General San Martín para la realización de la autopsia.

La última vez que la vieron con vida

De acuerdo con la reconstrucción, Jessica había sido vista por última vez el martes cerca de las 20, cuando salió de su casa para hacer actividad física por la zona. Llevaba una riñonera y su teléfono celular. Sin embargo, pasaron las horas y no regresó.

En medio de la búsqueda, su expareja, Matías David Villordo, se presentó en la comisaría local para denunciar su desaparición.

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El hombre aportó datos sobre sus características físicas y la ropa que llevaba puesta, una descripción que coincidió con la de la mujer que encontraron muerta horas después.

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Un dato que ahora forma parte de la investigación es que, pese a estar separados, ambos todavía convivían.

Por estas horas, la Justicia intenta reconstruir cómo era el vínculo entre ellos y qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Jessica.

Tres detenidos y sospechas sobre las últimas horas de Yesica

Con el avance de la investigación, la fiscalía ordenó la detención de tres hombres: Villordo, la expareja de la víctima; su tío, Enrique Antonio Villordo; y Mauro Romano, señalado como una persona de interés en la causa.

El director general de Investigaciones de la Policía del Chaco, Rolando Sosa, explicó que los otros dos hombres detenidos habrían estado con Yesica antes de su muerte. Esa circunstancia es uno de los puntos que los investigadores buscan esclarecer.

Fuente: TN