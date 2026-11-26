Tigre: encontraron muerto a un joven de 19 años que había desaparecido en el río Luján

Nicolás Daniel Pereyra, un joven de 19 años que había desaparecido tras ingresar a un canal del río Luján a la altura de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, fue hallado sin vida este jueves a la mañana tras una intensa búsqueda.

Todo se originó en las inmediaciones de la avenida América, en el límite con localidad de Dique Luján, cuando Pereyra ingresó a las aguas del Canal Villanueva en horas de la tarde, alrededor de las 17, pero no logró salir.

Según el testimonio de Soledad, una allegada a la familia, otros jóvenes también se encontraban dentro del río y varios tuvieron que ser rescatados por sus propios amigos. Incluso, la mujer aseguró que “un nene de 13 años se estaba ahogando”, pero lo lograron sacar.

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“Ayer a las 15 fue lo último que se supo de él. Estaba con un grupo de chicos y ya había otros metidos en el agua que no eran sus amigos. Cuando él se metió al agua, hubo dos chicos que intentaron salvarlo. A otro niño de 13 años lo lograron sacar cuando también se estaba ahogando”, contó.

Soledad, detalló además que Nicolás “no sabía nadar”. En ese sentido, reclamó que, si bien hay carteles que indican que está prohibido bañarse, el lugar no se encuentra vallado para impedir el ingreso al agua.

“No se puede usar el río, hay carteles que dicen que no está permitido. Pero no está vallado y tampoco hay seguridad, no hay nadie que controle. Mueren cuatro chicos por año en este río”, lamentó en diálogo con A24.

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El operativo de búsqueda se intensificó durante la mañana de este jueves tras la insistencia de los familiares, que pasaron toda la noche en el lugar luego de ser notificados sobre la desaparición.

Finalmente, minutos antes de las 11, personal de Defensa Civil del municipio halló el cuerpo del joven sin vida, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

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Al momento del anuncio del hallazgo, familiares y amigos del joven se encontraban en el lugar y se produjeron momentos de tensión con periodistas que filmaban la secuencia.

La investigación del hecho se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez. El expediente fue calificado como “averiguación de ilícito y hallazgo de cuerpo sin vida”.

Fuente: Minuto Uno