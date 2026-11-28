El consorcio liderado por YPF junto a ENI y XRG celebrará el lunes el acto en el Palacio Libertad. La construcción comenzará en febrero de 2027, según informó El Cronista.

El consorcio Argentina LNG, liderado por YPF junto con la empresa italiana ENI y el fondo emiratí XRG, firmará el lunes 30 de noviembre la decisión final de inversión (FDI) del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), según informó El Cronista. Con la firma, el proyecto dejará atrás la etapa de evaluación y preparación para comenzar su ejecución efectiva.

El evento será a las 9 en el Palacio Libertad (ex CCK). El presidente de YPF, Horacio Marín, el CEO de ENI, Claudio Descalzi, y el presidente de la división de gas internacional de XRG, Mohamed Al Aryani, recibirán a 400 invitados. La invitación de YPF a prensa, empresarios y autoridades nacionales y de Río Negro y Neuquén describe el evento como “un hito que marcará el inicio de una nueva etapa para la Argentina”.

El documento tiene casi 3000 páginas y contempla desde el desembolso de capital hasta los contratos, el financiamiento, los plazos y las obras. Marín repite que se trata de la inversión privada más grande de la historia argentina y de Latinoamérica.

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Argentina LNG es un proyecto integrado que abarca toda la cadena del gas, desde la producción en Vaca Muerta hasta la licuefacción y la comercialización en los mercados internacionales. Incluye bloques de producción dedicados, un gasoducto exclusivo y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL y la posibilidad de ampliarla a 18 millones.

La inversión total estimada es de u$s 51.000 millones a lo largo del desarrollo, y el proyecto obtuvo la aprobación en el RIGI la semana pasada. La construcción comenzará en febrero de 2027. El objetivo es completarla hacia 2030 y tener el segundo FLNG operativo en el primer trimestre de 2031. Hasta ese momento, la inversión rondará los u$s 29.000 millones: unos u$s 24.000 millones para infraestructura estratégica (complejos industriales, ductos dedicados, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG) y cerca de u$s 5000 millones para el upstream y la perforación de los pozos necesarios.

Fuente: El Cronista. Ver nota original