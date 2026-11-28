Con sede en Hamburgo, el tribunal desestimó los cuatro argumentos del Gobierno de Javier Milei contra el Reino Unido y no podrá indicar la suspensión provisional del proyecto Sea Lion, según informó La Nación.

El Tribunal Internacional del Mar (Convemar) rechazó este sábado 28 de noviembre, en Hamburgo, el reclamo del Gobierno argentino contra el Reino Unido para que se frene de manera preventiva la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en el marco del proyecto Sea Lion. Según informó La Nación, el tribunal desestimó los cuatro argumentos presentados por la administración de Javier Milei.

Era la primera demanda internacional de la Argentina contra el Reino Unido sobre esta actividad. El tribunal, compuesto por 22 miembros, aceptó el argumento británico de que la Argentina no puede pretender el reconocimiento de sus derechos soberanos sobre la plataforma continental sin haber establecido previamente su soberanía sobre las islas.

De esta manera, el Convemar no podrá indicar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, algo que buscaba el Gobierno. Según la fuente, la Argentina no podría apelar, ya que no hay tribunal de alzada en este caso.

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El tribunal también rechazó el segundo argumento argentino, que planteaba considerar las aguas que rodean las islas como una zona de derechos marítimos superpuestos que requeriría acuerdos provisionales entre ambos países. Además, descartó el tercero, según el cual las históricas resoluciones de la ONU sobre descolonización amplían la jurisdicción del Convemar. El cuarto punto, referido a la preservación del medio marino de las áreas afectadas, también fue rechazado.

La Argentina había reclamado que el Convemar frenara de forma preventiva la explotación petrolera, mientras que el Reino Unido confiaba en que el tribunal se declarara incompetente para que el proyecto Sea Lion pudiera avanzar.

Fuente: La Nación. Ver nota original