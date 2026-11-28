El IPI de FIEL cayó 4,3% interanual y el de Ferreres 3%. En septiembre, el INDEC midió una baja de 1,8% interanual, con un avance mensual que no revirtió el retroceso acumulado.

La industria registró caídas en octubre según las mediciones de FIEL y de Orlando J. Ferreres & Asociados, en medio del debate sobre la recesión técnica.

La discusión volvió a la agenda económica después de que el EMAE de septiembre mostrara un repunte mensual que no alcanzó para compensar las caídas acumuladas durante el año, según informó El Cronista. El Gobierno relativiza esa definición y apuesta a una recuperación en el último trimestre, mientras los analistas buscan señales de un piso de actividad.

El sector manufacturero tuvo una incidencia negativa en el EMAE de septiembre. El índice de producción industrial manufacturero (IPI) del INDEC registró ese mes una caída de 1,8% interanual y acumuló un retroceso de 2,6% entre enero y septiembre. La serie desestacionalizada avanzó 0,7% frente a agosto, pero la tendencia-ciclo volvió a bajar 0,4%.

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La utilización de la capacidad instalada llegó en septiembre a 60,1%, un punto porcentual más que en agosto y 1,3 puntos menos que un año atrás. La industria automotriz utilizó el 49,5% de su capacidad, frente al 57,1% de septiembre de 2025.

En octubre, el IPI de FIEL cayó 4,3% interanual, el cuarto mes consecutivo de retroceso, y acumuló una contracción de 1,7% en los primeros diez meses de 2026. El IPI de Orlando J. Ferreres & Asociados registró una baja de 3% interanual y de 2,6% en el acumulado enero-octubre.

En la comparación mensual, FIEL registró un avance de 0,2% desestacionalizado frente a septiembre, con lo que interrumpió cinco caídas consecutivas. Ferreres midió una contracción de 0,2%, luego de dos meses con variaciones positivas. FIEL advirtió: “Las señales indican el tránsito por una fase de contracción de la industria”. Ferreres señaló que las perspectivas de una mejora industrial hacia el cierre del año se diluyeron y que espera una recomposición más lenta y desigual entre los sectores.

Fuente: El Cronista. Ver nota original