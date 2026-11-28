El cronograma de diciembre de 2026 divide los pagos según el monto del haber. La primera tanda arranca el miércoles 9 y la segunda se extiende hasta el miércoles 23.

El esquema de pagos previsto para diciembre de 2026 organiza la acreditación de haberes de los jubilados en dos tandas, en un mes en el que se liquidan tres conceptos: el haber mensual actualizado, el aguinaldo y el bono de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos, según informó Crónica.

La división responde al monto del haber mensual de cada titular. La primera tanda incluye a quienes cobran la jubilación o pensión mínima, que reciben en una misma fecha el haber actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario completo (o proporcional hasta alcanzar el tope vigente). La segunda abarca a quienes perciben ingresos por encima del mínimo, que cobran el haber mensual con el incremento de diciembre más la segunda cuota del aguinaldo, con dos terminaciones de documento por día hábil.

La primera tanda se extiende durante seis días hábiles, del miércoles 9 al miércoles 16 de diciembre:

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DNI terminados en 0: miércoles 9. Terminados en 1: jueves 10. Terminados en 2: viernes 11. Terminados en 3: lunes 14. Terminados en 4, 5 y 6: martes 15. Terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16.

La segunda tanda comienza inmediatamente después y se desarrolla a lo largo de cinco jornadas hábiles, entre el jueves 17 y el miércoles 23 de diciembre.

La liquidación es automática: ningún titular debe realizar trámites ni inscripciones previas para acceder al cobro conjunto en su cuenta bancaria habitual.

Fuente: Crónica. Ver nota original