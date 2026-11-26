Un hombre con pedido de captura por robo fue detenido en el barrio CGT

Un hombre de 47 años fue demorado en la ciudad de San Luis tras constatarse que tenía un pedido de detención vigente por rebeldía, en el marco de una causa por delitos contra la propiedad y robo.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este miércoles, cuando efectivos de la Unidad Operativa Patrulla de Infantes recorrían las inmediaciones de las calles Belgrano y Río Gallegos, en el barrio CGT.

De acuerdo con la información policial, los uniformados observaron al hombre, quien habría adoptado una actitud evasiva al advertir la presencia del móvil. Ante esa situación, decidieron interceptarlo e identificarlo.

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Tenía un pedido de detención por rebeldía

Al consultar sus datos en el sistema informático policial, los efectivos comprobaron que registraba un pedido de detención por rebeldía, requerido por el Juzgado de Sentencia en lo Penal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial.

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La medida estaba vinculada con una causa por delitos contra la propiedad y robo.

Tras confirmar el requerimiento judicial, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 4ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes.