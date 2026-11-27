Confirmaron la condena por abuso sexual al hijo de Nancy Godoy: deberá cumplir 14 años de prisión

La Justicia de Corrientes ratificó la condena a 14 años de prisión contra Adán Godoy por abusar sexualmente de sus dos hijastras mientras estaban a su cuidado.

El hombre es uno de los hijos de Nancy Godoy, la docente rural que fue encontrada asesinada a fines de octubre, tras permanecer desaparecida durante tres semanas.

Los delitos por los que fue condenado Adán Godoy

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De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso judicial, las agresiones ocurrieron en la localidad correntina de Esquina y comenzaron cuando las víctimas tenían aproximadamente 8 y 9 años.

En aquel momento, Godoy mantenía una relación sentimental con la madre de las menores, convivía con ellas y estaba a cargo de su cuidado, circunstancias que fueron consideradas agravantes al momento de determinar la pena.

El hombre fue declarado culpable de abuso sexual simple bajo la modalidad de delito continuado y abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real.

Tras conocerse el veredicto, los abogados del condenado cuestionaron la validez de las pruebas y solicitaron su absolución. Entre sus argumentos, señalaron que las víctimas habían manifestado su intención de retirar la denuncia y declarar nuevamente.

Sin embargo, el máximo tribunal provincial desestimó ese planteo al considerar que la voluntad de retirar una denuncia no implica necesariamente una negación de los hechos.

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Asimismo, los magistrados destacaron la consistencia de los testimonios iniciales y su respaldo mediante informes psicológicos, elementos probatorios que permitieron sostener la responsabilidad penal del acusado y desestimar los cuestionamientos formulados por su defensa.

De esta manera, a través de la sentencia N° 275, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia resolvieron ratificar por unanimidad la totalidad de la pena impuesta en primera instancia, manteniendo tanto la calificación legal de los delitos como los 14 años de prisión.

En paralelo, la Justicia correntina continúa con la investigación por el crimen de Nancy Godoy, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que fue asesinada la docente rural y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Fuente: Crónica