A nueve años de la tragedia, Casación revisará el fallo por el ARA San Juan

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el jueves 17 de diciembre, a las 11, una audiencia para analizar las apelaciones contra la sentencia por el hundimiento del submarino ARA San Juan. El encuentro se realizará en los tribunales de Comodoro Py, donde la fiscalía, las querellas y las defensas expondrán sus argumentos sobre la condena a un excomandante de la Armada y las absoluciones de otros tres oficiales. La tragedia dejó 44 tripulantes fallecidos en noviembre de 2017.

Cuándo será la audiencia por el ARA San Juan

La convocatoria corresponde a la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Durante la audiencia, cada una de las partes contará con 10 minutos para fundamentar sus respectivos recursos. Los magistrados deberán examinar los cuestionamientos al fallo que dictó en julio el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

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La revisión judicial no implica la realización de un nuevo juicio ni la incorporación de pruebas como ocurrió durante el debate oral. Los camaristas analizarán los fundamentos de la sentencia y los argumentos presentados por las partes para determinar si corresponde modificar la resolución.

Qué resolvió la Justicia en el primer juicio

El 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al excapitán de navío Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos cuando ocurrió la tragedia.

Los jueces le impusieron tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los integrantes de la tripulación.

En cambio, el tribunal absolvió al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los excapitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

El proceso se extendió durante más de cuatro meses y contempló alrededor de 30 audiencias, con declaraciones de numerosos testigos.

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Fiscalía y querellas buscan ampliar las responsabilidades

La fiscalía pretende revertir las tres absoluciones y conseguir penas de prisión efectiva para los cuatro exintegrantes de la Armada.

Durante el juicio había solicitado cinco años de cárcel para Villamide y López Mazzeo, cuatro años para Alonso y tres años y seis meses para Correa. También reclamó inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La querella mayoritaria, representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, acompaña el pedido de revisar las absoluciones y considera insuficiente la sanción impuesta al único condenado.

Por otra parte, Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos y representante de otro grupo de familiares, solicitó que anulen la sentencia y realicen un nuevo juicio ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Entre sus cuestionamientos figuran la competencia territorial del tribunal santacruceño y la falta de producción de determinadas medidas de prueba.

La defensa de Villamide también apeló y pretende conseguir su absolución. Sus abogados cuestionan la acusación y sostienen que no existe certeza suficiente sobre la relación entre los incumplimientos atribuidos al excomandante y el hundimiento.

Las fallas del submarino y las últimas horas de navegación

Uno de los ejes centrales de la investigación estuvo relacionado con las condiciones técnicas del ARA San Juan antes de su última misión.

Durante el juicio se analizaron las deficiencias que presentaba la embarcación, entre ellas el vencimiento del carenado y los problemas de estanqueidad vinculados con la válvula E19.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino informó el ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, la Armada perdió contacto con la nave.

Los restos del submarino aparecieron en noviembre de 2018, a más de 900 metros de profundidad, tras un operativo de búsqueda realizado por la empresa Ocean Infinity.

A pesar de las distintas hipótesis examinadas, el debate no logró reconstruir con certeza toda la secuencia de acontecimientos que provocó el hundimiento. La valoración de las pruebas y las posibles responsabilidades de los mandos navales forman parte de las cuestiones que deberá revisar Casación.

Qué puede pasar después de la audiencia

Una vez escuchados los planteos, los tres jueces deberán deliberar y resolver los recursos presentados. La decisión podría modificar la condena de Villamide, revisar las absoluciones o dar lugar a otros planteos de las partes.

El caso vuelve así a una instancia judicial determinante, a nueve años de la desaparición del submarino y de la muerte de sus 44 tripulantes. Para los familiares, la revisión representa una nueva oportunidad de discutir las responsabilidades dentro de la cadena de mando de la Armada y buscar una respuesta judicial sobre una de las mayores tragedias navales argentinas.