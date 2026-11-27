Caso Loan Peña: un exabogado aseguró que el nene murió atropellado y apuntó contra la familia

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves 26 de noviembre una declaración que generó fuertes repercusiones en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. José Alejandro Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, sostuvo que el niño habría muerto tras ser atropellado por una camioneta conducida por María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, y aseguró que existió un acuerdo familiar para mantener el hecho en secreto.

El letrado declaró durante más de cuatro horas y relató conversaciones que, según su versión, mantuvo con Laudelina. También describió cómo habría ocurrido el episodio el 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio.

La declaración del exabogado de Laudelina

Fernández Codazzi aseguró ante los jueces que Laudelina le contó sobre una reunión familiar en la que participaron Macarena Peña, hija de la mujer; José Peña, padre del niño; Camila Núñez y Catalina, abuela de Loan.

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Según su testimonio, durante ese encuentro habrían acordado no revelar que el pequeño había sido atropellado mientras Caillava y Pérez se retiraban del paraje El Algarrobal.

El abogado también afirmó que Laudelina primero le contó lo sucedido a Catalina y luego a José Peña. La abuela habría reaccionado con enojo y le habría advertido que podía terminar detenida si rompía el silencio.

Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la versión presentada por el exdefensor y deberán contrastarse con el resto de las pruebas del proceso.

Cómo habría ocurrido el supuesto atropello

El relato sobre los últimos momentos de Loan

Durante su exposición, Fernández Codazzi reconstruyó la secuencia que, según dijo, Laudelina le había relatado.

Loan se habría separado del grupo mientras los adultos juntaban naranjas en una tapera de El Algarrobal. Después, habría regresado solo hacia la casa de su abuela.

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En ese trayecto, según la versión del abogado, la camioneta Ford Ranger en la que viajaban Caillava y Pérez habría embestido al niño.

El letrado sostuvo que Laudelina no habría visto directamente el impacto, pero sí escuchado un ruido y observado cómo levantaban a Loan y lo colocaban en la parte trasera del vehículo.

También describió que el pequeño tenía rastros de sangre y los ojos en blanco. Estos detalles forman parte del testimonio presentado durante la audiencia.

La supuesta promesa de llevarlo al hospital

Fernández Codazzi agregó que Caillava le habría dicho a Laudelina que trasladarían al niño a un hospital y posteriormente avisarían a la Policía.

Mientras tanto, ella debía continuar con la búsqueda, según el relato que el abogado atribuyó a su entonces defendida.

El letrado también afirmó que Caillava y Pérez estaban alcoholizados cuando abandonaron el lugar y que llevaban una conservadora con vino.

Durante la declaración, Laudelina rechazó a los gritos esta reconstrucción. Su reacción motivó una intervención del presidente del tribunal, mientras su defensora intentaba contenerla.

La zapatilla de Loan y las sospechas contra Caillava

Otro de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con el botín del niño, que apareció enterrado en una zona de barro.

Fernández Codazzi aseguró que Laudelina le había confesado que recibió instrucciones de Caillava para ocultar esa pertenencia.

Según su relato, la mujer habría recibido la zapatilla cerca de una escuela abandonada durante la tarde del 13 de junio de 2024, alrededor de las 16.

Posteriormente, habría marcado el barro con las pisadas del calzado y enterrado el botín en un sector ubicado a casi dos kilómetros del naranjal. Para identificar el lugar, habría colocado un palo junto a una rama rota.

El exabogado también sostuvo que Laudelina tenía miedo de acudir al comisario Walter Maciel porque Caillava supuestamente le había advertido que el policía conocía lo ocurrido y estaba involucrado.

Los cruces en el tribunal y el reclamo de los padres

La declaración provocó fuertes discusiones entre los abogados de los acusados. Las diferencias por las preguntas realizadas durante la audiencia obligaron al juez Ceroleni a intervenir para ordenar el desarrollo del debate.

En paralelo, María Noguera y José Peña, padres de Loan, siguieron la exposición desde la sala.

La madre del niño volvió a exigir respuestas y manifestó su desconfianza hacia Laudelina. También reclamó que quienes conocen lo sucedido dejen de ocultar información.

Por su parte, José Peña rechazó la existencia de un supuesto pacto familiar y aseguró que durante aquellos días todos estaban concentrados en buscar a su hijo, sin conocer lo que el abogado relató ante el tribunal.

La defensa de Laudelina pidió ampliar su declaración

Al finalizar la audiencia, la defensa de Laudelina solicitó que la mujer pudiera ampliar su indagatoria para responder a las acusaciones y al relato presentado por Fernández Codazzi.

Sin embargo, el tribunal decidió postergar ese pedido hasta la próxima semana debido a la falta de tiempo.

La declaración del exabogado incorporó nuevas versiones sobre lo ocurrido durante las primeras horas de la desaparición de Loan, especialmente en torno al supuesto atropello, el comportamiento de los involucrados y el ocultamiento de pruebas.

Por ahora, el proceso judicial deberá determinar qué grado de sustento tienen estas afirmaciones y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los acusados.