VIDEO | “Topo” Rodríguez: “Este modelo de ajuste bruto ni siquiera pudo poner un freno a la inflación”

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, cuestionó al gobierno de Javier Milei por no haber logrado frenar la inflación. Y recordó que ese fue uno de los principales compromisos que asumió el líder libertario durante la campaña electoral de 2023.

Para el dirigente, el resultado demuestra el fracaso de un modelo que aplicó un fuerte ajuste sobre distintos sectores, pero no consiguió los resultados que prometía.

“Cuando el año pasado se aprobó el presupuesto 2026, la proyección de inflación que propuso el Gobierno era del 10,1% para todo el año. Hoy nadie afirma que vaya a estar por debajo del 30%. Es decir, que este modelo, que es un modelo de ajuste bruto, ni siquiera puede resolver una ecuación fundamental, que es para lo que fue de algún modo elegido en las urnas: ponerle un freno a la inflación”, analizó, luego de conocerse que Argentina atraviesa una recesión técnica.

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Rodríguez consideró que el programa económico de Milei fracasó. “Cuando los modelos de pretendida estabilización como estos desfinancian la obra pública, las universidades, a los jubilados, la inversión en infraestructura en todo el país, la ciencia y la tecnología y la discapacidad, pero no logran un umbral de resultados razonables en materia de inflación, quiere decir que fracasaron”, sostuvo.

“Topo” Rodríguez: “Este modelo de ajuste bruto ni siquiera pudo poner un freno a la inflación”

También remarcó que en pocos días se cumplirán tres años de la asunción de Milei y cuestionó el costo social de ese período. Habló del “enorme sacrificio social de la mayoría, especialmente de la clase media trabajadora”, que no obtuvo siquiera el cumplimiento del objetivo mínimo que, a su entender, esperaba la ciudadanía que votó al actual Presidente: ponerle un límite a la inflación.

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El dólar y los vencimientos de deuda

Rodríguez recordó que la inflación es “el aumento sostenido del nivel general de precios en la economía”. Y explicó que las variaciones del dólar también impulsan los aumentos de precios. “No hay duda de que las variaciones del dólar van a tener un impacto inflacionario en el conjunto de los precios de la economía”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno insiste en mantener el atraso cambiario para evitar una aceleración de la inflación.

Además, alertó que Argentina afrontará vencimientos de deuda externa por 24.900 millones de dólares en 2027. En ese escenario, planteó que existe desconfianza sobre la capacidad del país para hacer frente a esos compromisos. Vinculó ese escenario con la suba del riesgo país, que, afirmó, se triplicó en poco tiempo.

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Ante el contexto de incertidumbre, Rodríguez describió posibles comportamientos de productores y distribuidores ante un rebrote inflacionario. “Normalmente, en períodos en los que hay rebrote inflacionario, o aumentan los precios directamente en la góndola, o los productores y distribuidores se estoquean y pausan, de algún modo, el mecanismo normal de distribución a la espera de un aumento de precio”, sentenció.