Realizaron tres allanamientos en Justo Daract por un caso de abigeato: secuestraron 180 kilos de carne

Efectivos de la Guardia Rural y Policía Ambiental realizaron tres allanamientos en la ciudad de Justo Daract, en el marco de una investigación por abigeato. Durante los procedimientos, secuestraron aproximadamente 180 kilogramos de carne vacuna, elementos utilizados para la faena clandestina y demoraron a dos hombres.

El operativo se llevó a cabo este jueves y contó con la participación de personal policial de la base de Lavaisse, con la colaboración de efectivos de Villa Mercedes y La Angelina. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido durante la madrugada del jueves 26 de noviembre en un establecimiento rural de Justo Daract. Según se pudo establecer, desconocidos cortaron los alambrados perimetrales y un boyero eléctrico para ingresar al campo.

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Una vez en el lugar, los autores sustrajeron y faenaron clandestinamente un novillo de raza Aberdeen Angus, de aproximadamente 380 kilogramos. Además, se constató el faltante previo de otros 12 animales vacunos.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos aportados a la causa, la Justicia provincial ordenó realizar tres allanamientos en distintos inmuebles de la ciudad.

Los procedimientos se concretaron en dos viviendas del barrio Colonia Ferroviaria y una del barrio 331 Viviendas. Allí, los efectivos encontraron y secuestraron distintos cortes de carne vacuna que totalizaron alrededor de 180 kilogramos.

También incautaron herramientas y elementos utilizados para la faena clandestina, además de materiales destinados al fraccionamiento y la comercialización de productos cárnicos.

Como resultado de los operativos, un joven de 20 años y un hombre de 35 fueron demorados y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

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La investigación continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades de los involucrados.