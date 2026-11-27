San Luis: se espera un fin de semana caluroso, con máximas de hasta 33 °C y posibles tormentas

Según el pronóstico extendido de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la provincia de San Luis tendrá un fin de semana marcado por las buenas condiciones del tiempo y el ascenso de las temperaturas, aunque hacia el domingo podrían registrarse algunas lluvias y tormentas aisladas en el sur provincial.

Para este sábado 28 de noviembre, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en aumento. Las mínimas rondarán los 16 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 32 °C. El viento será variable del sector norte y podría presentar algunas ráfagas fuertes.

En tanto, el domingo 29 de noviembre se presentará algo inestable, con poco cambio en las temperaturas. Durante gran parte del día el cielo estará mayormente despejado, aunque hacia la noche aumentará la nubosidad en el sur de la provincia.

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Para esa jornada se prevén mínimas de 17 °C y máximas de 33 °C, con viento del sector noreste y algunas ráfagas. Además, no se descartan lluvias y tormentas aisladas durante la noche, principalmente en el sur de San Luis.