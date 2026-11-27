De cara a las elecciones generales en España, un tenso cruce protagonizado durante el debate televisivo sacudió el tramo final de la campaña. El candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, silenció Ada Colau, candidata del Frente Amplio: “Y usted, calladita”.

La polémica escaló rápidamente en redes sociales luego de que el fuerte cruce estuviera a los ojos del mundo. Según Feijóo, acusó a la exalcaldesa de Barcelona de haber estado “calladita” cuando el presidente Pedro Sánchez abandonó la localidad de Paiporta durante una visita a la región valenciana tras las lluvias torrenciales que provocaron al menos 233 muertes.

La discusión se originó cuando Colau le reprochó a Feijóo que mantenga como diputado a Carlos Mazón (PP), quien se desempeñaba como presidente de la Generalitat Valenciana al momento de la catástrofe y cuyo entorno es investigado por la presunta falta de alertas tempranas a la población ante la llegada del temporal.

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Lejos de retractarse, Feijóo ratificó sus dichos en declaraciones consignadas por la agencia ANSA y amplió sus críticas hacia el oficialismo y sus aliados: “Colau, que lleva ocho años gobernando con el PSOE, primero con Pablo Iglesias y después con Yolanda Díaz, ha estado calladita. Han estado calladitos todos los de Sumar, Frente Amplio, frente estrecho, como se quieran llamar, durante todos estos años de corrupción”, sostuvo el líder del PP durante este viernes.

A la polémica se sumó también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), quien respaldó a Feijóo al calificar a Colau de “ofendidita” y afirmar que permaneció “calladita” mientras “arruinaba” Barcelona durante su gestión municipal.

Por su parte, Ada Colau respondió a las críticas apelando al voto femenino de cara a los comicios: “Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra e iremos a votar en masa el próximo domingo. No vamos a estar calladitas”, retrucó.

En la misma línea, el presidente Pedro Sánchez, quien ya había salido en defensa de Colau durante la transmisión en la que también participó el líder de Vox, Santiago Abascal, consideró que las palabras de Feijóo reflejan el “machismo” y el “paternalismo” del dirigente popular.

“Hemos visto dos candidatos, de derecha y ultraderecha, que solamente insultan, mienten y encima ha quedado bastante evidente para los ciudadanos, y especialmente para las mujeres de este país, que son abiertamente machistas”, afirmó el mandatario socialista.

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Fuente: C5N