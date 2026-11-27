Giro económico en Brasil: Lula confirma a un histórico banquero en Hacienda

La elección de Trabuco representa una señal hacia el sector financiero brasileño, que manifestó preocupación por el rumbo económico del próximo gobierno de Lula.

El nombramiento se confirmó después de una reunión entre ambos en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia. Según informó el Gobierno, el ejecutivo aceptó la propuesta presidencial y quedará al frente de una de las carteras más importantes del gabinete.

La reacción de los inversores fue inmediata. La Bolsa de San Pablo registró una suba del 6,07% el jueves, impulsada por las expectativas que generó la llegada del banquero al área económica.

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Trabuco reemplazará a Dario Durigan, quien asumió el Ministerio de Hacienda a comienzos de este año tras la salida de Fernando Haddad.

Quién es Luiz Carlos Trabuco, el elegido de Lula

El futuro ministro construyó toda su trayectoria profesional dentro de Banco Bradesco, una de las principales entidades financieras privadas de Brasil.

Nació en una familia de origen humilde. Es hijo de una empleada doméstica y de un camionero, y comenzó a trabajar en el banco a los 17 años como empleado administrativo.

Con el paso de las décadas escaló posiciones hasta convertirse en director ejecutivo, función que desempeñó entre 2009 y 2018. Posteriormente asumió la presidencia del Consejo de Administración de la entidad.

Además, mantiene una relación cercana con Lula desde hace varios años y participa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia brasileña.

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No es la primera vez que su nombre aparece como posible responsable de la economía nacional. En 2014 también fue considerado para ocupar el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Dilma Rousseff, aunque finalmente no aceptó aquella propuesta.

El déficit fiscal y la deuda, los principales desafíos

Trabuco llegará al Ministerio de Hacienda en un contexto económico complejo. Entre sus principales responsabilidades estará ordenar las cuentas públicas y generar condiciones de estabilidad para la economía brasileña.

De acuerdo con los datos difundidos sobre la situación fiscal del país, el déficit alcanza el 9,51% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la deuda pública representa el 82,9% de la economía.

Estos indicadores generan preocupación entre los inversores, que esperan señales concretas de responsabilidad fiscal y medidas para contener el endeudamiento.

El futuro funcionario también deberá negociar con el Congreso nuevas iniciativas económicas y encontrar un equilibrio entre el control del gasto estatal y los compromisos sociales asumidos por Lula.

Un nombramiento con impacto político y económico

La decisión de incorporar a un ejecutivo con amplia experiencia bancaria marca una señal de pragmatismo económico por parte de Lula.

La llegada de Trabuco busca fortalecer el vínculo del Gobierno con el sector financiero y reducir las dudas sobre la administración de las cuentas públicas.

Sin embargo, el principal desafío comenzará cuando asuma formalmente en enero de 2027. Su gestión deberá demostrar si puede compatibilizar las demandas del mercado, la reducción del déficit y las políticas sociales que forman parte de la agenda presidencial.

La reacción positiva de la Bolsa representa un primer respaldo a la designación, aunque la confianza de los inversores dependerá de las decisiones económicas que tome el próximo equipo de Hacienda.