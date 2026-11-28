El 28 de noviembre de 2016, el avión que llevaba a la delegación del club brasileño cayó en Antioquia, Colombia. Murieron 71 personas. El equipo iba a jugar la final de la Copa Sudamericana.

Se cumplen 10 años de la tragedia de Chapecoense, una de las fechas más tristes en la historia del deporte. Según informó Crónica, el 28 de noviembre de 2016 el avión que transportaba a la delegación del club brasileño se precipitó a tierra en Antioquia, Colombia, y dejó un saldo de 71 muertos.

El vuelo tenía como destino Colombia, donde Chapecoense iba a jugar la final de la Copa Sudamericana de ese año ante Atlético Nacional de Medellín. El vuelo 2933 de la aerolínea LaMia salió cerca de las 20 (hora de Argentina) del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia, con 73 pasajeros y cuatro tripulantes. Iba rumbo al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín. La máquina, un AVRO 146-RJ85, cayó en el Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquia, a 213 kilómetros por hora.

Según la reconstrucción, los pilotos pidieron prioridad para aterrizar a las 21:49 (hora de Colombia) por un problema de combustible. Otro avión declaró una emergencia y recibió prioridad, por lo que el vuelo de Chapecoense quedó en espera. A las 21:53 dejó de funcionar un motor y tres minutos después se habían detenido los cuatro. A las 21:57 se declaró una emergencia por una “falla eléctrica total” y el avión descendió a 9.000 pies, mil menos que la altitud mínima para la región. El impacto fue a las 21:58.

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El informe preliminar, publicado a fines de 2016, contó con la participación de 23 profesionales (10 colombianos y 13 extranjeros). Indicó que el avión se había quedado sin combustible en el medio del trayecto. Según la cadena británica ITV, con base en ese informe, se intentó completar el vuelo de cuatro horas con 9.300 kilogramos de combustible, cuando la normativa exigía 11.600.

Alan Ruschel, uno de los tres jugadores que sobrevivieron y el único que pudo volver a jugar sin secuelas, relató: “El piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta, y nada… no aterrizábamos. De repente, se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio”.

Fuente: Crónica. Ver nota original