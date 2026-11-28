El presidente del gobierno español busca remontar ante las elecciones del domingo. Mercados y Bruselas ven más probable un gobierno del PP con Vox, según informó La Nación.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, internacionalizó su campaña de cara a las elecciones de este domingo en España, según informó La Nación. Pese a los casos de corrupción que involucran hasta a su esposa, el drama de la vivienda y los dos choques de trenes de alta velocidad, sigue en carrera. Encontró, en la victoria de Lula en Brasil y en la derrota de Donald Trump, una narrativa para creer en la remontada.

Las últimas encuestas muestran que recortó la ventaja. Aun así, los mercados y Bruselas se preparan para el escenario que consideran más probable: un giro a la derecha con un gobierno de coalición entre el Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, y Vox. Sería una alianza inédita.

Oscar Martínez Tapia, profesor en IE University, dijo a La Nación que España es hoy una de las economías que más crecen en la Unión Europea. Agregó que, por primera vez en democracia, existe la posibilidad de que Vox forme parte de un gobierno con un peso específico importante, lo que atrae la atención internacional.

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Con dificultades para mostrar logros en el plano doméstico, Sánchez apostó por erigirse en una suerte de paladín del progresismo internacional. Defendió su política migratoria ante la presión de sus pares durante la crisis de Ceuta, tuvo fuertes choques con Benjamin Netanyahu y calificó de genocidio las operaciones en Gaza. También criticó la guerra de Irán y se plantó ante la presión de Trump para que aumentara el gasto de defensa.

En esa narrativa, según el medio, Sánchez encontró a su némesis en Javier Milei, omnipresente en la campaña. Lo cita para criticar la batalla cultural de Vox o para advertir que, si gobierna un bloque de derecha, la “motosierra” desarmará el Estado de bienestar.

Fuente: La Nación. Ver nota original