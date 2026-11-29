Allanan el PAMI y a dos figuras del entorno de Lugones por una causa de 2018

La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó allanamientos por presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas entre 2016 y 2020. Alcanzaron a Guido Giana y Víctor López Monti.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina sorprendieron el jueves 26 de noviembre a los trabajadores del tercer piso de la sede central del PAMI, sobre la avenida Corrientes, donde funciona la Dirección Ejecutiva del organismo. Según informó elDiarioAR, la orden fue de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y llegó pocos días después de que Santiago Caputo cambiara las autoridades de la obra social.

El procedimiento formó parte de una serie de allanamientos en una causa iniciada en 2018, que investiga presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas del PAMI entre 2016 y 2020.

Entre los alcanzados figuran Guido Giana, viceministro de Salud hasta julio, y Víctor López Monti, director general del Sanatorio Güemes y exsubdirector del PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri. Ambos remiten al universo del ministro de Salud, Mario Lugones.

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Fuente: elDiarioAR. Ver nota original