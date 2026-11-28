Nicolás Mesia Zuñiga, de 27 años, fue procesado con prisión preventiva por el homicidio de un hombre en Caballito. Lo identificaron por una campera con su DNI y su tarjeta SUBE que dejó en el lugar.

Un DNI guardado en una campera olvidada en la escena fue la clave para identificar a Nicolás Mesia Zuñiga, sospechoso de un homicidio ocurrido entre la noche del 28 y los primeros minutos del 29 de agosto pasado, en un edificio de Machado al 600, en el barrio porteño de Caballito, según informó La Nación. La víctima, un hombre de entre 30 y 40 años, recibió 74 puñaladas.

Cerca de la medianoche, vecinos escucharon gritos, golpes y muebles que se corrían. Dos de ellos fueron hasta el quinto piso y, desde el palier, oyeron una súplica: “¡Basta!” y una respiración jadeante. Uno miró por la mirilla del departamento “A” y vio a una persona arrodillada y ensangrentada.

Tras las llamadas al 911, personal de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad entró al departamento. Encontró a la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, en el baño, boca abajo, desnuda y con el cuerpo ensangrentado. Había sangre en paredes y suelo. La víctima murió por hemorragias internas y externas tras ser atacada con un cuchillo.

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El sindicado autor, Nicolás Mesia Zuñiga, de 27 años, fue identificado a partir de una campera con su DNI y su tarjeta SUBE que dejó en el lugar. El juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola lo procesó con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento.

Por el momento no se pudo determinar el móvil. Por los antecedentes de Zuñiga, no se descarta un caso de “viudo negro”, modalidad en la que se droga a las víctimas con somníferos para robarles. Según el expediente, ya había sido condenado por un hecho de ese tipo: el 17 de junio de 2024 conoció a un joven por la aplicación Sokka, se juntaron en el departamento de la víctima y, tras exhibir un cuchillo, se llevó 200.000 pesos. La condena fue de tres años de prisión en suspenso por robo simple.

Fuente: La Nación. Ver nota original