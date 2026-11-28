La Sala M de la Cámara Civil elevó el monto que deberá cobrar un hombre de 53 años lesionado en Ituzaingó en 2018. Toda la responsabilidad recayó sobre la empresa de colectivos.

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil elevó a $13,25 millones la indemnización que deberá cobrar un peatón de 53 años, quien fue arrastrado por un cable de acero enganchado a un colectivo en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, según informó La Nación. El tribunal incrementó el monto fijado en primera instancia en agosto de 2025 y ratificó que la franquicia del seguro no puede oponerse a la víctima.

El accidente ocurrió el 13 de abril de 2018, mientras el hombre aguardaba para cruzar una avenida. Una unidad de transporte público enganchó un cable de acero que estaba suelto en la vía pública. El tensor atrapó la pierna izquierda del peatón, lo arrastró y provocó su caída sobre el asfalto.

El hombre sufrió politraumatismos y una fractura en la muñeca izquierda que requirió una cirugía de osteosíntesis con colocación de placa y tornillos. Según los peritajes, quedó con secuelas funcionales en el nervio mediano y con una incapacidad psicofísica total del 21,6%.

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La demanda se dirigió contra la empresa propietaria del colectivo, una compañía de telecomunicaciones y una firma contratista. El reclamo contra las dos últimas fue rechazado en ambas instancias por falta de pruebas sobre la titularidad del cable, por lo que toda la responsabilidad recayó sobre la transportista. La Justicia aplicó los artículos 1757 y 1769 del Código Civil y Comercial, que establecen la responsabilidad objetiva del dueño y del guardián de un vehículo en circulación. Para eximirse, la empresa debía acreditar la culpa de la víctima o de un tercero, o bien un caso fortuito, algo que no logró probar.

El fallo de agosto de 2025 había fijado un resarcimiento total de $10,25 millones. La Cámara elevó la partida por incapacidad sobreviniente de $5 millones a $8 millones y confirmó $4 millones por daño moral, $1,2 millones para tratamiento psicológico y $50.000 por gastos médicos y de traslado.

Al capital se le aplicará un interés del 8% anual desde el accidente hasta la sentencia de primera instancia de agosto de 2025. Desde entonces regirá la tasa activa del Banco Nación hasta el efectivo pago. La condena alcanza a la aseguradora hasta un límite de cobertura de $30 millones.

Fuente: La Nación. Ver nota original