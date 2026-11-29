María Florencia Sartirana, de 45 años, fue gerenta de finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2022 y se convirtió en una de las personas de mayor confianza del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, de quien es pareja. Según informó La Nación, hoy aparece vinculada a una trama de sociedades, emprendimientos comerciales y operaciones financieras bajo investigación judicial por presunto lavado de activos.

Su nombre ganó relevancia pública a principios de este año, cuando el medio reveló que desde una cuenta de TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que recauda los ingresos internacionales de la AFA, se autorizó una transferencia de US$40.000 a su favor el 30 de diciembre de 2024. Esa operación se sumó a otras diez transferencias por US$468.000 destinadas a SOMA SRL, sociedad vinculada al hermano del tesorero y a otros allegados.

Los registros societarios y bancarios relevados por el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón la ubican en distintas posiciones. En enero de 2020 constituyó VANDAP SAS y, tras la renuncia del administrador titular Alejandro Agustín Mercure, pasó a ocupar ese cargo. También fue administradora suplente y luego presidenta de WICCA SAS, firma que opera dos centros de estética en Recoleta y Nordelta y cobra el 2% de la recaudación de las entradas de los partidos que la Selección juega en el país.

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La Fiscalía también la identifica como apoderada de Servicios Neurus SA y Servicios Lindor SA, junto con Mauro Javier Paz, y de Carbello SRL. Según el requerimiento de instrucción, Sartirana y Paz retiraban en su mayoría los fondos colocados a plazo fijo por distintas sociedades en el Banco Coinag. SOMA SRL, por ejemplo, constituyó 232 plazos fijos entre 2022 y 2025 por $9673 millones.

Su actividad incluye la bodega boutique La Vigilia, en Tunuyán, Mendoza, impulsada en 2022 y con la marca a nombre de VANDAP SAS. También comprende el centro de estética La Fleur de Sartí, en la avenida Quintana, en la ciudad de Buenos Aires, registrado a nombre de WICCA SAS y VANDAP SAS. La Fiscalía incluyó ambos emprendimientos entre las actividades relevantes para reconstruir el destino de los fondos y el patrimonio del grupo.

Fuente: La Nación. Ver nota original