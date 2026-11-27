Cuatro décadas después de ganar el Campeonato Regional 1985-86, Belgrano recibió este jueves el trofeo de esa conquista. Se lo entregó Claudio Tapia, presidente de la AFA, a Luis Fabián Artime, presidente del club cordobés. Los dos dirigentes impulsaron el reconocimiento oficial del título en 2024. Con la entrega, el Pirata salda una deuda histórica: en 1986 dio la vuelta olímpica en su cancha, pero nunca le dieron la copa.

Una entrega en un año de festejos

La ceremonia llega en una temporada especial para Belgrano, que en 2026 volvió a gritar campeón con el Torneo Apertura.

El Regional 1985-86 tiene un peso especial en la historia del fútbol cordobés. Fue la primera vez que un equipo de la provincia ganó un campeonato nacional organizado por la AFA.

Publicidad

El camino al título: 40 partidos sin perder

La campaña empezó a armarse en 1985, con una racha invicta que se extendió por tres torneos.

Liga Cordobesa y Campeonato Provincial

Belgrano ganó primero el torneo de Primera División de la entonces Asociación Cordobesa de Fútbol, la actual Liga Cordobesa, sin perder en sus últimos 14 partidos.

Después se quedó con el Campeonato Provincial y sumó otros 14 encuentros invicto.

El Regional 1985/86, partido a partido

El certamen nacional reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas. El equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar terminó la competencia invicto. Estos fueron sus números:

Partidos jugados: 12

12 Victorias: 9

9 Empates: 3

3 Goles a favor: 34

34 Goles en contra: 14

En la primera fase, Belgrano terminó primero en la Zona Centro con 10 de 12 puntos. En la ronda siguiente volvió a ganar su grupo, con 7 de 8 unidades, y se metió en la final.

Publicidad

Dos resultados se destacaron en esa campaña: el 3-0 a Concepción FC en Tucumán y la goleada 7-0 a Alianza de Cutral Có en Alberdi.

Con ese recorrido, el equipo llegó a 40 partidos seguidos sin perder y encadenó tres títulos.

La final ante Olimpo

El rival en la definición fue Olimpo de Bahía Blanca, en una serie a dos partidos.

Ida: triunfo 3-1 en el Carminatti

El primer partido se jugó el 13 de abril de 1986 en el estadio Roberto Carminatti. Belgrano ganó 3-1, con dos goles de Juan José López y uno de Germán Martellotto.

Vuelta: 3-2 en un Gigante colmado

El domingo 20 de abril, con el Gigante de Alberdi repleto, el Pirata volvió a ganar, esta vez 3-2. Edgardo Parmigiani hizo dos goles y Martellotto el restante.

El 6-3 en el global desató el festejo de los hinchas, que vieron al equipo dar la vuelta en su estadio sin un trofeo para levantar.

El título también le dio a Belgrano un lugar en la Liguilla Pre-Libertadores, donde quedó eliminado contra Newell’s.

Los campeones del 86

El plantel de Cuellar combinó jugadores surgidos de las inferiores con futbolistas de experiencia que dejaron su huella en el club. Estos fueron los campeones: