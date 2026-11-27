Lionel Messi confirmó que estará en el partido despedida de Carlos Tevez, que se jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. Con su llegada, el homenaje al “Apache” suma su nombre de mayor impacto a una lista que ya tenía ídolos de Boca, excompañeros de la Selección Argentina y figuras del fútbol europeo. Falta poco más de tres semanas para una noche que promete ser una de las más emotivas del año en el estadio xeneize.

Messi, la confirmación más esperada

El rosarino, que compartió la Selección con Tevez, fue anunciado oficialmente por la organización como protagonista del “último baile del Apache”. El posteo lo presentó como el mejor jugador del mundo y celebró el reencuentro de los dos en una noche que calificaron de histórica. El anuncio cerró con una frase dirigida a los hinchas: “¡LEO MESSI, LA BOMBONERA TE ESPERA!”.

Leandro Paredes, el presente de Boca

El actual capitán y referente del equipo fue de los primeros en confirmarse. Lo anunció la cuenta de Instagram @adiosapacheoficial, el canal oficial que da a conocer a los invitados y los detalles del evento.

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Aunque Paredes y Tevez nunca jugaron juntos, la organización destacó lo que los une: los dos se identifican con Boca, vistieron la camiseta de la Selección y tuvieron carreras en el fútbol de elite.

Sergio Agüero, el primero en confirmar

El Kun fue el primer invitado anunciado. Con Tevez fueron compañeros en el Manchester City y en la Selección Argentina.

La Premier League 2011/12

Los dos fueron piezas clave en la temporada en la que el City se consagró campeón de Inglaterra. Ese título se definió con el recordado gol de Agüero sobre el final ante Queens Park Rangers, una de las definiciones más dramáticas de la historia de la liga.

Martín Palermo, el reencuentro de dos ídolos xeneizes

El Titán es el primer ídolo de Boca confirmado. Compartió el plantel con Tevez en el segundo semestre de 2004, una etapa corta pero con un título.

La Copa Sudamericana 2004

Ese año, el equipo dirigido por Jorge “Chino” Benítez ganó la Copa Sudamericana. En la final contra Bolívar, los goles fueron de Tevez y Palermo.

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Buffon y Ferdinand, las leyendas internacionales

El homenaje también tendrá figuras de los clubes europeos por los que pasó el Apache.

Gianluigi Buffon, compañero en Juventus

El arquero italiano coincidió con Tevez en la Juventus entre 2013 y 2015, y el 20 de diciembre va a atajar en uno de los arcos. En esos años ganaron:

Dos títulos de la Serie A

Una Coppa Italia

Una Supercoppa Italiana

Además, llegaron a la final de la Champions League 2014/15, que perdieron con Barcelona.

Rio Ferdinand, compañero en Manchester United

El defensor inglés compartió con Tevez la etapa en el Manchester United entre 2007 y 2009. En esas dos temporadas sumaron varios títulos, entre ellos dos Premier League y la Champions League 2008.

La lista completa de invitados confirmados

Hasta el momento, estos son los nombres que estarán en la despedida de Carlos Tevez: