Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en diciembre de 2026

Los trabajadores de la construcción tienen como referencia para diciembre de 2026 las últimas escalas publicadas por UOCRA, que incorporan el aumento del 1,7% aplicado en noviembre. Los valores dependen de la categoría laboral y de la zona del país donde se desarrolla la actividad.

La actualización forma parte del acuerdo suscripto por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que estableció tres incrementos acumulativos entre septiembre y noviembre.

Cuáles son los salarios de referencia para la construcción en diciembre

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Para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 76/75, los últimos básicos publicados para la Zona A son:

Oficial especializado: $7.828 por hora.

Oficial: $6.697 por hora.

Medio oficial: $6.188 por hora.

Ayudante: $5.696 por hora.

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Sereno: $1.034.783 por mes.

Estos importes corresponden a la escala vigente desde noviembre y no incluyen una nueva suba para diciembre. Tampoco representan el sueldo neto de bolsillo: la liquidación depende de las horas trabajadas, los adicionales y los descuentos correspondientes.

Cómo cambian los valores según la zona

La escala contempla adicionales geográficos. Para un oficial especializado, los valores por hora ascienden a:

Zona B: $8.689.

Zona C: $12.018.

Zona C-Austral: $15.657.

En la categoría oficial, los importes son:

Zona B: $7.437.

Zona C: $11.267.

Zona C-Austral: $13.393.

Para los ayudantes, las referencias son de $6.351 por hora en Zona B, $10.557 en Zona C y $11.392 en Zona C-Austral. Los montos de estas zonas incorporan el adicional geográfico previsto en la planilla.

Cómo se aplicaron los últimos aumentos de UOCRA

La recomposición salarial se distribuyó en tres etapas:

Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto.

Octubre: 1,8% sobre los valores de septiembre.

Noviembre: 1,7% sobre las escalas de octubre.

Como los porcentajes son acumulativos, cada actualización se calcula sobre el salario del mes anterior. El entendimiento también alcanza al convenio 577/10, con sus respectivas tablas salariales.

Fuente: Ambito